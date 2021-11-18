Украинцы назвали лучшего премьер-министра Украины

Любопытно, что немалую поддержку получили скандально известные Янукович и Азаров

Гройсману, Тимошенко и Азарову досталось больше всего поддержки. Коллаж "Сегодня"

Социологи и аналитики выяснили, кого украинцы считают лучшим премьер-министром Украины, и какое правительство было самым реформаторским.

Гройсман в топе

Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения в период 22 октября – 12 ноября, в котором приняли участие чуть больше двух тысяч респондентов. Людям задавали вопрос, кто по их мнению был лучшим премьер-министром Украины с 2005 года.

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По мнению опрошенных, лучшим главой правительства Украины с 2005 года является Владимир Гройсман, которого поддерживают 21,3% респондентов. На втором месте Николай Азаров (13,5%), на третьем – Юлия Тимошенко (13,4%), на четвертом – Арсений Яценюк (9,1%), на пятом – Виктор Янукович (7,6%). Действующий премьер Денис Шмыгаль набрал 5,1%.

А вот ТОП-3 премьеров, кто лучше всего сейчас решил бы все социально-экономические проблемы в Украине выглядит так: Гройсман (23,9% респондентов), Юлия Тимошенко (18,1%), Арсений Яценюк (13%).

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Но самым эффективным был Кабмин Яценюка

Независимая аналитическая платформа Вокс Украина проанализировала эффективность разных премьер-министров с 2014 года и самым реформаторским оказалось второе правительство Арсения Яценюка. На втором месте правительство Гройсмана, потом идут Кабмины Гончарука и Шмыгаля. Аналитики отмечают, что Кабмин Яценюка установил реформаторский рекорд в конце марта-начале апреля 2015 г.

Правительство Яценюка смогло принимать реформы, используя различные инструменты, в частности значительная часть была проведена через законы в Раде. А вот другие правительства значительно меньше использовали этот инструмент даже несмотря на то, что в 2019-2020 годах президент, парламент и правительство фактически были представителями одной политической силы и имели шансы быстро принимать законы.

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В каких реформах лучше всего продвинулись правительства:

Кабмин Яценюка в создании антикоррупционных органов;

у Гройсмана наиболее значительные успехи в развитии бизнес-среды;

правительства Гончарука и Шмыгаля больше занимались государственными финансами и управлением.

ТОП-3 реформ правительств Яценюка, Гройсмана, Шмыгаля и Гончарука.