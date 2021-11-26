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"Дочка не хоче жити з охороною": Зеленський назвав умову для другого президентського терміну

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
26 листопада, 13:20
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Сьогодні, 26 листопада, глава держави проводить пресмарафон за назвою "30 питань президенту України"
Зеленський відповів, чи піде на другий термін президентства. Фото: колаж "Сьогодні"
Зеленський відповів, чи піде на другий термін президентства. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський під час великого пресмарафону відповів, чи піде на другий строк президентства.

"Я точно не вирішую це питання. Вирішуватиме суспільство. Я ще не прийняв рішення. Це правда. Це рішення не буде пов'язане з форматом майбутньої коаліції. Це точно! Я не планую таку складну стратегію. Це буде пов'язано з підтримкою моєї особи народом України", – сказав президент.

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Зеленський додав, що йому важливо бачити та чути підтримку українців.

"Я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться. Я виходжу, якщо нормально, люди за щось говорять дякую, десь, кажуть, є помилки. У мене є діалог. Люди відкрито про це говорять, кажуть, що мене підтримують, тоді я тільки думатиму, йти на другий строк чи не йти", – сказав він.

Президент додав, що однозначно радитиметься із сім'єю.

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"Приймати це рішення точно буду з сім'єю. У мене вже дорослі діти, я точно ухвалюватиму рішення зі своїми дітьми. Тому що вони всі страждають через мою професію. Це правда. Це їхнє особисте життя. Вже дочка в тому віці, коли їй потрібний простір, їй потрібна свобода, вона не хоче жити з охороною. Є багато викликів. Але перш за все Україна і суспільство, яке мене обирало", – підсумував президент.

Пресмарафон Зеленського

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