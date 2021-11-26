"Ми готові" – Зеленський про велику війну з Росією

Президент України Володимир Зеленський під час великого пресмарафону прокоментував заяви про можливе нове вторгнення Росії до України та початок широкомасштабної війни. Він зазначив, що українська сторона готова до будь-якої ескалації.
"Така ймовірність може бути щодня. Але вважаю, що сьогодні йде залякування, одразу з деяких майданчиків засобів масової інформації справді йде залякування, що завтра розпочнеться війна. Ми повністю контролюємо наші кордони та повністю готові до ескалації", – сказав президент.
Він додав, що щодня стежить за ситуацією та отримує дані не лише від української розвідки, а й від країн-партнерів.
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"Ми щодня отримуємо дані від нашої розвідки та від розвідок країн-партнерів. Є технічна допомога, фінансова допомога. Але ми маємо розраховувати на себе. Ми підвищуємо зарплати, ми маємо збільшувати мотивацію для наших військових", – сказав Зеленський.
Загроза вторгнення РФ
- Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Росія може використовувати "улюблений" метод для нападу на Україну.
- Меркель зробила Росії попередження щодо України.
- Крім того, агентство Bloomberg з посиланням на американську розвідку повідомило, що Росія посилює своє військове угруповання в окупованому Криму новими військами, які почала перекидати Москва туди із 15 листопада.