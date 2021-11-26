Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Що скаже Зеленський? 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021
СЬОГОДНІ Влада Події

"Ми готові" – Зеленський про велику війну з Росією

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
26 листопада, 12:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент сьогодні, 26 листопада, дає пресконференцію
Президент сказав, що Україна готова до будь-якої ескалації. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент сказав, що Україна готова до будь-якої ескалації. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський під час великого пресмарафону прокоментував заяви про можливе нове вторгнення Росії до України та початок широкомасштабної війни. Він зазначив, що українська сторона готова до будь-якої ескалації.

"Така ймовірність може бути щодня. Але вважаю, що сьогодні йде залякування, одразу з деяких майданчиків засобів масової інформації справді йде залякування, що завтра розпочнеться війна. Ми повністю контролюємо наші кордони та повністю готові до ескалації", – сказав президент.

Реклама

Він додав, що щодня стежить за ситуацією та отримує дані не лише від української розвідки, а й від країн-партнерів.

"Ми щодня отримуємо дані від нашої розвідки та від розвідок країн-партнерів. Є технічна допомога, фінансова допомога. Але ми маємо розраховувати на себе. Ми підвищуємо зарплати, ми маємо збільшувати мотивацію для наших військових", – сказав Зеленський.

Загроза вторгнення РФ

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Воєнний стан із 1 грудня – чи готовий Зеленський на найрадикальніший сценарій Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Україна залишилася без Меркель і Макрона: що буде з "Нормандською четвіркою" 2022 року Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

26 листопада 1991. Відбулося перше засідання Конституційної комісії, яке відновило конституційний процес в Україні...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

96 282

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти