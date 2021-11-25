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Меркель зробила Росії попередження щодо України

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
25 листопада, 17:38
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Перехід державного кордону України може стати останньою краплею
І Польща, і Німеччина зараз змушені вирішувати проблеми, які створює Кремль / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
І Польща, і Німеччина зараз змушені вирішувати проблеми, які створює Кремль / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Ангела Меркель, яка через тиждень піде з посади канцлера Німеччини, застерегла Росію від агресії проти України. За її словами, ЄС має бути готовим запровадити нові санкції стосовно Москви, якщо ситуація загостриться.

Про це Ангела Меркель заявила після переговорів у Берліні з польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, повідомляє агентство Reuters.

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Заява

"Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України дорого коштуватиме", – заявила Меркель.

Вона також зазначила, що ЄС необхідно об'єднатися у питаннях атак мігрантів із Білорусі на Польщу та розміщення військ Росії поблизу України.

Ситуація

  • Агентство Bloomberg з посиланням на американську розвідку повідомило, що Росія посилює своє військове угруповання в окупованому Криму новими військами, які почала перекидати Москва туди із 15 листопада.
  • У новому розслідуванні міжнародної групи журналістів Conflict Intelligence Team йдеться, що кількість військ та військової техніки, які Росія стягує до кордону з Україною, продовжує зростати.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія прагне підірвати мир у Європі та взяти реванш за поразку 30-річної давності, тому й готує напад на Україну.
  • Тим часом у Сенаті США пропонують збільшити ще на 50 мільйонів доларів обсяг воєнної допомоги Україні.

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