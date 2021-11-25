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Меркель сделала России предупреждение насчет Украины

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 ноября, 17:38
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Переход государственной границы Украины может стать последней каплей
И Польша, и Германия сейчас вынуждены решать проблемы, которые создает Кремль / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
И Польша, и Германия сейчас вынуждены решать проблемы, которые создает Кремль / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Уходящая через неделю с поста канцлера Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от агрессии против Украины. По ее словам, ЕС должен быть готов ввести новые санкции в отношении Москвы, если ситуация обострится.

Об этом Ангела Меркель заявила после переговоров в Берлине с польским премьер-мнистром Матеушом Моравецким, передает агентство Reuters.

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"Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет дорого стоить", – заявил Меркель.

Она также отметила, что ЕС необходимо объединиться в вопросах атак мигрантов из Беларуси на Польшу и размещения войск России вблизи Украины.

Ситуация

  • Агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщило, что Россия усиливает свою военную группировку в оккупированном Крыму новыми войсками, которые начала перебрасывать Москва туда с 15 ноября.
  • В новом расследовании международной группы журналистов Conflict Intelligence Team говорится, что количество войск и военной техники, которые Россия стягивает к границе с Украиной, продолжает увеличиваться.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стремится подорвать мир в Европе и взять реванш за поражение 30-летней давности, поэтому и готовит нападение на Украину.
  • Тем временем в Сенате США предлагают увеличить еще на 50 миллионов долларов объем военной помощи Украине.

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