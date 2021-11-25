Кількість насторожує: на кордоні з Україною помітили нові танкові дивізії РФ

Журналісти зазначають, що темпи перекидання військ повільніші, ніж у квітні цього року

Аналітики CIT повідомляють про нарощування російських військ на кордоні з Україною. Фото: колаж "Сьогодні"

Кількість військ та військової техніки, які Росія стягує до кордону з Україною, збільшується.

Про це йдеться у розслідуванні міжнародної групи журналістів Conflict Intelligence Team.

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"Слід зазначити, що крім військ до кордону України, мабуть, звозять і техніку, причому в кількості, що насторожує, яку лише з натяжкою можна спробувати пояснити переозброєнням діючих частин", – йдеться у повідомленні.

Що відомо?

Три тижні тому єдиним новим з'єднанням, яке репортери помітили на кордоні, була 4 танкова дивізія Росії. Тепер там вже щонайменше інші формування 1-ї танкової армії, а також окремі частини 49-ї та 58-ї армій Південного військового округу.

Розслідувачі пояснюють, що зосередження сил біля кордону приблизно таке саме, як це було у квітні, і Росія перекидає їх повільніше, ніж тоді. Однак, якщо такі темпи збережуться до січня, то загальна чисельність військ біля кордону та в окупованому Криму значно перевищить квітневі показники.

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Найбільш показове розміщення військової техніки журналісти зафіксували на полігоні "Погоново" у Воронезькій області.

Фото: CIT

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