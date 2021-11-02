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СЬОГОДНІ Влада Події

Росія зібрала біля України потужну армію – знімки із супутника

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
2 листопада, 13:35
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Окупанти знову нагнітають обстановку поблизу наших кордонів, супутник помітив величезне скупчення важкої техніки
Росія знову погрожує Україні? Колаж "Сьогодні"
Росія знову погрожує Україні? Колаж "Сьогодні"

Нещодавні заяви зі США про стягування російських військ до кордонів України підтвердилися супутниковими знімками, причому перекинуто дуже боєздатні сили з безліччю важкої техніки.

Про це повідомляє Politico.

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"Нові супутникові фотографії, зроблені у понеділок, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною після великого скупчення цієї весни", – йдеться у повідомленні.

Супутник помітив скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом із сухопутними військами в районі російського міста Єльня неподалік кордону з Білоруссю. Підрозділи, які розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються, включають елітну 1-шу гвардійську танкову армію.

Російські війська у Єльні. Фото: Politico

Крім того, техніка 4-ї танкової дивізії Росії була переміщена в райони навколо Брянська та Курська, неподалік північного кордону України. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідними артилерійськими установками (САУ).

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Окупанти перекинули багато техніки. Фото: Politico

У цьому ж районі було помічено сили 1-ї гвардійської танкової армії, яка призначена для проведення операцій на всіх рівнях бойових дій. Зазвичай саме ці підрозділи одержують нове військове обладнання.

Військовий табір РФ. Фото: Politico

Як ми вже писали, старший науковий співробітник Центру безпекової політики (Вашингтон, США), ексрадник Путіна Андрій Іларіонов говорив, що поточне скупчення військ навряд чи для вторгнення в Україну. Він пояснив, що інакше все було б таємно, і ніхто нічого не знав би.

Чи може Путін знову напасти на Україну?

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