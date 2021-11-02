Росія зібрала біля України потужну армію – знімки із супутника

Нещодавні заяви зі США про стягування російських військ до кордонів України підтвердилися супутниковими знімками, причому перекинуто дуже боєздатні сили з безліччю важкої техніки.
Про це повідомляє Politico.
"Нові супутникові фотографії, зроблені у понеділок, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною після великого скупчення цієї весни", – йдеться у повідомленні.
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Супутник помітив скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом із сухопутними військами в районі російського міста Єльня неподалік кордону з Білоруссю. Підрозділи, які розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються, включають елітну 1-шу гвардійську танкову армію.
Крім того, техніка 4-ї танкової дивізії Росії була переміщена в райони навколо Брянська та Курська, неподалік північного кордону України. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідними артилерійськими установками (САУ).
У цьому ж районі було помічено сили 1-ї гвардійської танкової армії, яка призначена для проведення операцій на всіх рівнях бойових дій. Зазвичай саме ці підрозділи одержують нове військове обладнання.
Як ми вже писали, старший науковий співробітник Центру безпекової політики (Вашингтон, США), ексрадник Путіна Андрій Іларіонов говорив, що поточне скупчення військ навряд чи для вторгнення в Україну. Він пояснив, що інакше все було б таємно, і ніхто нічого не знав би.
Чи може Путін знову напасти на Україну?
- Раніше політолог Вадим Карасьов у коментарі "Сьогодні" висловив думку, що вторгнення Росії на Донбас не буде. Однак він не виключає, що атаки на ЗСУ можуть посилитись з боку бойовиків т.зв. "Л/ДНР".
- Ексголова Слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк розповідав, де чекати на можливе вторгнення військ РФ. Він вважає, що Росія хоче позбавити Україну виходу до моря.
- Водночас військовий експерт Олег Жданов пояснив, що "світить" Росії, якщо відкрито нападе на Україну. За його словами, ймовірність загрози російського вторгнення існує, але оточення Путіна навряд чи дозволить йому здійснити ці плани.