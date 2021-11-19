Пік скупчення військ РФ буде взимку: голова розвідки розкрив план Москви

Наразі Росія різними методами намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Найбільшого скупчення російських військ поблизу наших кордонів варто очікувати у січні.
Про це заявив у програмі "Право на владу" на телеканалі 1+1 начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
За його словами, проти України триває масштабна спецоперація.
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"Задум Москви дуже простий: дестабілізація ситуації всередині, використовуючи дуже багато наративів – від антивакцинаторів до незадоволених з різних причин. Далі – міграційна криза, яка має на меті обурення суспільства, масштабна енергетична криза, що насувається, за нашою оцінкою, економічна криза", – сказав Буданов.
Розвідник зазначив, що на тлі гібридних провокацій окупантів відбувається й масштабне маневрування російської армії біля кордону України.
"Це накопичення триватиме і вийде на пік приблизно наприкінці січня", – наголосив начальник ГУР.
Усі говорять про нову російську загрозу
- Останніми тижнями і в Україні, і на Заході активно попереджають про можливе вторгнення Росії. Поблизу українського кордону помітили велике скупчення військ РФ – були навіть опубліковані супутникові знімки.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже казав американським ЗМІ, що Росія може спробувати захопити нові території України. Тому зараз робиться все, щоби цього не допустити. А от західна розвідка попередила про плани військового вторгнення Росії цієї зими.
- Тим часом у США та НАТО вже заявили, що уважно стежать за тим, що відбувається поблизу українських кордонів, та попередили Росію утриматись від нападу на Україну.
- А напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що війна з Україною далека від завершення, і традиційно вибухнув звинуваченнями на адресу нашої країни.