Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть События

Количество настораживает: на границе с Украиной заметили новые танковые дивизии РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
25 ноября, 09:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Журналисты отмечают, что темпы переброски войск медленнее, чем в апреле этого года
Аналитики CIT сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"
Аналитики CIT сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"

Количество войск и военной техники, которые Россия стягивает к границе с Украиной, увеличивается.

Об этом говорится в расследовании международной группы журналистов Conflict Intelligence Team.

Реклама

"Стоит отметить, что, помимо войск, к границе Украины, по-видимому, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей", – говорится в сообщении.

Что известно?

Три недели назад единственным новым соединением, которое репортеры заметили на границе, была 4 танковая дивизия России. Теперь там уже по меньшей мере другие формирования 1-й танковой армии, а также отдельные части 49-й и 58-й армий Южного военного округа.

Расследователи объясняют, что сосредоточение сил у границы примерно такое же, как это было в апреле, и перекидывает Россия их медленнее, чем тогда. Однако если такие темпы сохранятся до января, то общая численность войск у границы и в оккупированном Крыму значительно превысит апрельские показатели.

Реклама

Наиболее показательное размещение военной техники журналисты зафиксировали на полигоне "Погоново" в Воронежской области.

Фото: CIT
Фото: CIT

Угроза вторжения РФ

  • В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику у границы с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, обычно базирующиеся в Новосибирске, у границы с Украиной.
  • Кроме того, Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
  • Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько До 15 лет тюрьмы: названы уголовные статьи и возможные фигуранты дела по "вагнеровцам" Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Тратим "тысячу Зеленского": куда сходить или полететь и на что посмотреть – цены Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

25 ноября 1991. Центральному республиканскому ботаническому саду присвоено имя академика Академии наук Украины Николая Гришко...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.93

Российский рубль (₽)

0.3602

Евро (€)

30.17

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

104 044

заболело за неделю в Украине

-22%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять