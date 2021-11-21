Авіаудари, заворушення та десант в Одесі – дата нападу Росії

Буданов розкрив план Росії щодо вторгнення в Україну

Буданов вважає, що для вторгнення будуть використані танки та артилерія / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля кордонів України Росія зосередила близько ста тисяч військових та готує на початку наступного року напад. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноброни України Кирило Буданов у інтерв'ю виданню Military Times .

За його словами, напад планується наприкінці січня-початку лютого, а зараз російська сторона проводить низку психологічних операцій, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та спровокувати протести, їхні зусилля включають протести проти COVID-вакцинації.

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"Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які показують, що люди налаштовані проти уряду", – заявив Буданов.

Він не виключив, що така атака, швидше за все, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь.

"Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався в 2014 році", – зазначив Буданов.

Також він розповів, що російські військові навчання "Захід-21", які проходили цього року, показали, що Росія, наприклад, може одночасно перекинути до 3500 десантників та спеціальних військовослужбовців.

"Крім того, РФ нарощує чисельність військ та систем озброєння в окупованому Криму, розміщуючи зокрема системи балістичних ракет малої дальності "Іскандер" та інші види зброї в інших місцях поблизу кордону", – зазначив він.

Крім того, Буданов сказав, що РФ намагається підняти антиурядові настрої в Україні через ситуацію з "вагнерівцями".

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