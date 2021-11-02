Українська розвідка виявила 90 тисяч російських військових на кордоні

У Міністерстві оборони України розповіли, які військові частини Росії стоять неподалік нашого кордону

Військова розвідка України перерахувала війська противника біля нашого кордону / Колаж "Сьогодні"

Через чотири дні після першої публікації в американських ЗМІ про концентрацію військ Росії на східних кордонах України ці війська помітили у Міністерстві оборони України (МО). Відповідна заява з'явилася на сайті оборонного відомства.

Які військові частини виявили

У заяві Центру оперативного інформування Міноборони України сказано, що за даними Головного управління розвідки МО станом на початок листопада 2021 року поблизу українського кордону та на тимчасово окупованих Росією територіях було зосереджено угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тисяч людина.

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"До його складу входять війська 8-ї,20-ї армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту РФ. Крім того, поблизу нашого кордону базуються окремі з’єднання та частини 4-ї,6-ї армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації. На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ", – йдеться у повідомленні.

У МО також зазначили, що протягом другого півріччя 2021 року поблизу нашого державного кордону Росія провела серію широкомасштабних командно-штабних навчань. Деякі військові підрозділи, зокрема 41-ї армії, залишилися в районі населеного пункту Єльня, що за 260 км від України.

У Міністерстві вважають, що Росія може вкотре вдаватися до накопичення "військових підрозділів з метою підтримки напруги у регіоні та політичного тиску на сусідні держави".

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