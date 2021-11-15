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Росія запустила план нападу на Україну, як у 2014 році – Арестович

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 листопада, 15:50
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Арестович розповів, чим нинішня ситуація нагадує період перед окупацією Криму
Арестович вважає загрозу серйозною / Колаж "Сьогодні"
Арестович вважає загрозу серйозною / Колаж "Сьогодні"

Для України очевидним є той факт, що Росія нарощує військові сили поблизу нашого кордону та ситуація вже нагадує події початку 2014 року, які закінчилися вторгненням на Донбас та окупацією Криму.

Про це заявив в ефірі каналу "Дім" представник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

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Нагнітання

"Ситуація погана, відразу скажу. Вперше з 2014 року рівень військової небезпеки – політичної, поки що гібридної – схожий на рівень кінця 2013 – початку 2014 року, коли вони вже готувалися захоплювати Крим", – заявив Арестович.

При цьому Арестович додав, що росіянами все подається так, що Україна винна в ситуації, що склалася, і буде винна в тому, що Кремль задумав далі.

Ситуація

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію утриматися від військових провокацій та планів щодо можливого нападу на Україну, а також запобігти загостренню ситуації на кордоні, де помічено велике скупчення військ.
  • Взимку Росія, швидше за все, спробує дестабілізувати Україну, застосовуючи, зокрема, військові методи. Про це пише видання Financial Times.
  • Москва продовжує запевняти, що передислокація російських військ не несе нікому погрози, а Київ робити заяви, що Росії не можна вірити.
  • 11 листопада агентство Bloomberg повідомило, що США попередили своїх європейських союзників про можливу ескалацію конфлікту в Україні. Оцінки Вашингтону ґрунтуються на інформації, яку має американська сторона, але яка поки що не передана Євросоюзу.
  • За тиждень до цього головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.

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