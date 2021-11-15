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"Ми відстежуємо ситуацію": Столтенберг застеріг Росію від нападу на Україну

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
15 листопада, 15:12
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Будь-яка подальша провокація чи агресивні дії з боку Росії викличе серйозне занепокоєння Альянсу
Столтенберг попередив Росію – НАТО спостерігає за нею. Колаж "Сьогодні"
Столтенберг попередив Росію – НАТО спостерігає за нею. Колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію утриматися від військових провокацій та планів щодо можливого нападу на Україну, а також запобігти загостренню ситуації на кордоні, де помічено велике скупчення військ.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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Він заявив, що Альянс залишається на боці України та уважно стежить за військовою ситуацією поблизу нашої країни.

"В останні тижні ми бачили велике та незвичайне зосередження російських сил поблизу українських кордонів, схоже на російське нарощування (військ) у Криму та регіоні Чорного моря раніше цього року (у квітні. – Ред.). НАТО зберігає пильність. Ми відстежуємо ситуацію дуже уважно, і ми продовжуємо консультуватися із союзниками та партнерами, такими як Україна та Європейський Союз. Будь-яка подальша провокація чи агресивні дії з боку Росії викличе серйозне занепокоєння. Ми закликаємо Росію бути відкритою стосовно її військової діяльності. Важливо запобігти загостренню та зменшити напругу", – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що Захід не визнає окупацію Криму Росією, а також закликав Москву припинити підтримку бойовиків на Донбасі.

"Ми закликаємо Росію деескалювати ситуацію, зменшити напругу та бути відкритою щодо її військової діяльності в Україні та біля неї", – резюмував Столтенберг.

Війська РФ біля України

  • Нещодавно газета The Washington Post, посилаючись на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, мовляв, сили 41-шої загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною. Також наголошується, що із зображень, схоже, випливає, що 1-ша гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку в бік України.
  • Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять неподалік України.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію про наслідки, якщо вона знову спробує захопити частину української території, як це було 2014 року. Він також нагадав, що Росія любить звинувачувати Україну у "провокаціях".
  • Тим часом Вашингтон показав РФ, куди можуть йти її війська на кордоні України. Кремль отримав попередження від директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільяма Бернса, який нещодавно був із візитом у Москві.

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