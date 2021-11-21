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Авиаудары, беспорядки и десант в Одессе – дата нападения России

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
21 ноября, 15:06
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Буданов раскрыл план России по вторжению в Украину
Буданов считает, что для вторжения будут использованы танки и артиллерия
Буданов считает, что для вторжения будут использованы танки и артиллерия / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле границ Украины Россия сосредоточила около ста тысяч военных и готовит в начале следующего года нападение. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times.

По его словам, нападение планируется на конце января-начале февраля, а сейчас российская сторона проводит ряд психологических операций, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и спровоцировать протесты, их усилия включают протесты против COVID-вакцинации.

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"Они хотят разжечь беспорядки из-за протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства", – заявил Буданов.

Он не исключил, что такая атака, скорее всего, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь.

"Атака, которую готовит Россия, будет гораздо разрушительнее, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году", – отметил Буданов.

Также он рассказал, что российские военные учения "Запад-21", которые проходили в этом году, показали, что Россия, например, может одновременно перебросить до 3500 десантников и военнослужащих специальных операций.

"Кроме того, РФ наращивает численность войск и систем вооружения в оккупированном Крыму, размещая, в частности, системы баллистических ракет малой дальности "Искандер" и другие виды оружия в других местах вблизи границы", – отметил он.

Кроме того, Буданов сказал, что РФ пытается поднять антиправительственные настроения в Украине с помощью ситуации с "вагнеровцами".

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Захват Украины

  • Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ранее заявлял, что для Украины очевиден тот факт, что Россия наращивает военные силы вблизи нашей границы и ситуация уже напоминает события начала 2014 года, которые закончились вторжением на Донбасс и оккупацией Крыма.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию воздержаться от военных провокаций и планов по возможному нападению на Украину, а также предотвратить обострение ситуации на границе, где замечено большое скопление войск.
  • Зимой Россия, скорее всего, попытается дестабилизировать Украину, применяя, в том числе, военные методы. Об этом пишет издание Financial Times.
  • Москва продолжает уверять, что передислокация российских войск не несет никому угрозы, а Киев – делать заявления, что России нельзя верить.
  • 11 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что США предупредили своих европейских союзников о возможной эскалации конфликта в Украине. Оценки Вашингтона основываются на информации, которую имеет американская сторона, но которая пока не передана Евросоюзу.
  • Неделей ранее главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.

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