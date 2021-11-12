Куди поділася армія РФ на кордоні? Данілов підловив Москву

Обидві сторони прокоментували публікацію Bloomberg про можливий напад Росії на Україну

Пєсков: "Нас немає". Данилов: "Ми спостерігаємо" / Колаж "Сьогодні"

Москва продовжує запевняти, що передислокація військ не несе нікому загрози, а Київ – робити заяви, що Росії не можна вірити. Обидві сторони прокоментували публікацію Bloomberg, що США попередили Європейський Союз про можливе вторгнення російських військ на територію України.

Реакція Кремля

"Подібні заголовки – не що інше, як порожнє, безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози", – сказав журналістам на брифінгу речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає агенція "Інтерфакс".

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Відповідаючи на уточнююче питання, чи вважають у Кремлі, що ситуація нагнітається все більше, він сказав, що її нагнітають більше сили НАТО.

"Провокаційних дій більше. Ви бачите ситуацію в Чорному морі, ви бачите активну розвідку з повітря літаків НАТО, літаків-розвідників, у тому числі американських. Це все, звичайно, не може залишати нас індиферентними до того, що відбувається. Ми повинні бути напоготові", – сказав Пєсков.

Реакція Києва

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, коментуючи статтю Bloomberg зазначив, що Україна вже кілька років живе в умовах постійного ризику нового вторгнення військ Росії.

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"Наміри РФ щодо дестабілізації ситуації ніколи не були новиною. Вони хвилями періодично накочуються. США нас постійно попереджають. Ви думаєте – це вперше? У нас постійний обмін інформацією та процедура співпраці, розвідувальні спільноти спілкуються. Жодної новини для нас тут немає", – сказав Данилов у коментарі LIGA.net.

Данилов також запевнив, що концентрації військ Росії якраз на кордоні поки що немає. За його словами, концентрація якщо й відбувається, то в інших місцях, що також несе загрозу.

Ситуація