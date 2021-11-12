Кулеба: Росія може спробувати захопити нові території України

Агресор може втілити свій план з вторгнення до України дуже швидко

Кулеба попередив про загрозу для України. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не виключає, що скупчення військ поблизу наших кордонів може свідчити про плани Росії захопити нові українські території.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

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Він попередив, що російський уряд "шукає можливості просунутися далі" на українську територію, нарощуючи війська на кордоні з Україною.

"Ми не хочемо нікого лякати, але ми маємо зберігати пильність. Ми дуже занепокоєні, але послухайте – коли ви сім років живете поруч із Росією у збройному конфлікті, ви ніби вчитеся непокоїтися. Ви до цього звикаєте", – сказав Кулеба.

Міністр вважає, що Росія може втілити свій план з вторгнення до України дуже швидко. Він нагадав, що у квітні агресор нібито відвів війська від кордонів, але при цьому там залишилася відповідна військова інфраструктура та техніка.

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"З такою інфраструктурою, розташованою вздовж нашого кордону, Росії не знадобиться багато часу, щоб вдатися до наступальних дій, якщо вона вирішить це зробити. Наша мета та завдання – зробити все можливе, щоб перешкодити Росії зробити це", – сказав голова МЗС України.

Війська РФ біля України