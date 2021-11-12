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Кулеба: Росія може спробувати захопити нові території України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
12 листопада, 11:03
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Агресор може втілити свій план з вторгнення до України дуже швидко
Кулеба попередив про загрозу для України. Колаж "Сьогодні"
Кулеба попередив про загрозу для України. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не виключає, що скупчення військ поблизу наших кордонів може свідчити про плани Росії захопити нові українські території.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

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Він попередив, що російський уряд "шукає можливості просунутися далі" на українську територію, нарощуючи війська на кордоні з Україною.

"Ми не хочемо нікого лякати, але ми маємо зберігати пильність. Ми дуже занепокоєні, але послухайте – коли ви сім років живете поруч із Росією у збройному конфлікті, ви ніби вчитеся непокоїтися. Ви до цього звикаєте", – сказав Кулеба.

Міністр вважає, що Росія може втілити свій план з вторгнення до України дуже швидко. Він нагадав, що у квітні агресор нібито відвів війська від кордонів, але при цьому там залишилася відповідна військова інфраструктура та техніка.

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"З такою інфраструктурою, розташованою вздовж нашого кордону, Росії не знадобиться багато часу, щоб вдатися до наступальних дій, якщо вона вирішить це зробити. Наша мета та завдання – зробити все можливе, щоб перешкодити Росії зробити це", – сказав голова МЗС України.

Війська РФ біля України

  • Нещодавно газета The Washington Post, посилаючись на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, мовляв, сили 41-шої загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною. Також наголошується, що із зображень, схоже, випливає, що 1-ша гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку в бік України.
  • Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять неподалік України.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію про наслідки, якщо вона знову спробує захопити частину української території, як це було 2014 року. Він також нагадав, що Росія любить звинувачувати Україну у "провокаціях".
  • Тим часом Вашингтон показав РФ, куди можуть йти її війська на кордоні України. Кремль отримав попередження від директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільяма Бернса, який нещодавно був із візитом у Москві.

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