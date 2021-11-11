"Це буде серйозна помилка": Блінкен попередив Росію щодо України

Держдеп нагадав, що Росія любить звинувачувати Україну у "провокаціях"

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: колаж "Сьогодні"

Державний секретар США Ентоні Блінкен попереджає, що Російська Федерація здійснить серйозну помилку, якщо спробує захопити нові українські території, як це Росія вже зробила у 2014 році, коли захопила Крим і окремі райони Донецької і Луганської областей.

Про це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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"Ми стурбовані повідомленнями про незвичну російську воєнну діяльність біля України. Ми відстежуємо ситуацію у регіоні дуже уважно, як ми завжди це робимо, і також продовжимо проводити тісні консультації з нашими союзниками і партнерами стосовно цього питання", – наголосив Блінкен.

Також держдеп нагадав про тактику РФ звинувачувати Україну у провокаціях.

"У нас немає ясності стосовно намірів Москви. Але ми знаємо її тактичну схему. І наше занепокоєння полягає у тому, що Росія може зробити серйозну помилку при спробі повторити те, що вона здійснила у 2014 році, коли вона зосередила сили вздовж кордону, перейшла на суверенну українську територію і неправдиво стверджувала, що її спровокували", – сказав Блінкен.

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При цьому, держсекретар США схвалює значну стриманість України, яку вона демонструє, оскільки, за його словами, якщо й з'являються провокації, то вони походять виключно з боку РФ, і зокрема свідченням цьому є переміщення воєнних сил біля українського кордону.

"Прихильність Сполучених Штатів до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності є твердою", – заявив Блінкен і додав, що ця позиція не зміниться.

Війська РФ біля кордонів України