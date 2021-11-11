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"Це буде серйозна помилка": Блінкен попередив Росію щодо України

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
11 листопада, 09:32
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Держдеп нагадав, що Росія любить звинувачувати Україну у "провокаціях"
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: колаж "Сьогодні"
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: колаж "Сьогодні"

Державний секретар США Ентоні Блінкен попереджає, що Російська Федерація здійснить серйозну помилку, якщо спробує захопити нові українські території, як це Росія вже зробила у 2014 році, коли захопила Крим і окремі райони Донецької і Луганської областей.

Про це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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"Ми стурбовані повідомленнями про незвичну російську воєнну діяльність біля України. Ми відстежуємо ситуацію у регіоні дуже уважно, як ми завжди це робимо, і також продовжимо проводити тісні консультації з нашими союзниками і партнерами стосовно цього питання", – наголосив Блінкен.

Також держдеп нагадав про тактику РФ звинувачувати Україну у провокаціях.

"У нас немає ясності стосовно намірів Москви. Але ми знаємо її тактичну схему. І наше занепокоєння полягає у тому, що Росія може зробити серйозну помилку при спробі повторити те, що вона здійснила у 2014 році, коли вона зосередила сили вздовж кордону, перейшла на суверенну українську територію і неправдиво стверджувала, що її спровокували", – сказав Блінкен.

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При цьому, держсекретар США схвалює значну стриманість України, яку вона демонструє, оскільки, за його словами, якщо й з'являються провокації, то вони походять виключно з боку РФ, і зокрема свідченням цьому є переміщення воєнних сил біля українського кордону.

"Прихильність Сполучених Штатів до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності є твердою", – заявив Блінкен і додав, що ця позиція не зміниться.

Війська РФ біля кордонів України

  • Нещодавно газета The Washington Post, посилаючись на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, мовляв, сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною. Також наголошується, що із зображень, схоже, випливає, що 1-ша гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку в бік України.
  • Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Секретар РНБО України Олексій Данілов спростував стягування військ до наших кордонів, назвавши це дезінформацією.
  • Але того ж дня Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.
  • Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович казав, що війська РФ влаштували дивні маневри поблизу України, і пояснив, із чим це пов'язано.
  • Крім того, Bloomberg з посиланням на аналітиків військово-розвідувальної компанії Janes повідомив, що Росія перекидає танки до кордону з Україною.

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