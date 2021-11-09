Не схоже на залякування. Росія перекидає танки до кордону з Україною – ЗМІ

Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною. Йдеться про машини Т-80У, призначені для ведення бойових дій у безпосередньому зіткненні з противником.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на аналітиків військово-розвідувальної компанії Janes.
Повідомляється, що принаймні один батальйон бойових танків Т-80У був перекинутий на залізничний вокзал у Воронезькій області. За даними Janes, танки, мабуть, прямують до полігону Погоново, того самого, де Росія проводила нарощування збройних сил навесні цього року.
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Згідно з даними Janes, на відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, недавнє розгортання російських військ є прихованим, часто відбувається вночі і здійснюється елітними наземними підрозділами. За словами представників компанії, ці дії були спрямовані не стільки на залякування, скільки на створення активної загрози.
Війська РФ біля кордонів України
- Нещодавно газета The Washington Post, посилаючись на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, мовляв, сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною. Також наголошується, що із зображень, схоже, випливає, що 1-ша гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку в бік України.
- Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
- Секретар РНБО України Олексій Данілов спростував стягування військ до наших кордонів, назвавши це дезінформацією.
- Але того ж дня Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.
- Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович казав, що війська РФ влаштували дивні маневри поблизу України, і пояснив, із чим це пов'язано.