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Не схоже на залякування. Росія перекидає танки до кордону з Україною – ЗМІ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
9 листопада, 21:56
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Росія продовжує нарощувати війська біля кордону з Україною
Росія таємно перекидає танки до українського кордону. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія таємно перекидає танки до українського кордону. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною. Йдеться про машини Т-80У, призначені для ведення бойових дій у безпосередньому зіткненні з противником.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на аналітиків військово-розвідувальної компанії Janes.

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Повідомляється, що принаймні один батальйон бойових танків Т-80У був перекинутий на залізничний вокзал у Воронезькій області. За даними Janes, танки, мабуть, прямують до полігону Погоново, того самого, де Росія проводила нарощування збройних сил навесні цього року.

Згідно з даними Janes, на відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, недавнє розгортання російських військ є прихованим, часто відбувається вночі і здійснюється елітними наземними підрозділами. За словами представників компанії, ці дії були спрямовані не стільки на залякування, скільки на створення активної загрози.

Війська РФ біля кордонів України

  • Нещодавно газета The Washington Post, посилаючись на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, мовляв, сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною. Також наголошується, що із зображень, схоже, випливає, що 1-ша гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку в бік України.
  • Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Секретар РНБО України Олексій Данілов спростував стягування військ до наших кордонів, назвавши це дезінформацією.
  • Але того ж дня Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.
  • Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович казав, що війська РФ влаштували дивні маневри поблизу України, і пояснив, із чим це пов'язано.

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