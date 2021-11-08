Війська РФ влаштували дивні маневри поблизу України: Арестович пояснив

Українські та західні військові аналітики розглядають два варіанти стягування військ до кордонів України – з метою тиску на Київ та Європу, а також не виключена підготовка до повномасштабного вторгнення.
Таку думку висловив у програмі "Реальна політика" з Євгеном Кисельовим в ефірі Україна 24 речник української сторони у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
"Там відбувається дуже специфічна ситуація. Угруповання російських військ, сформоване у квітні цього року навколо наших кордонів, воно не змінилося в чисельності. Але за ці півроку воно двічі-тричі рухалося. Частини та підрозділи маневрують, зображували відхід у пункти постійно дислокації, повернення… З середини жовтня почалися приблизно ті самі маневри. Природа цих маневрів поки що незрозуміла", – сказав він.
Арестович вважає, що ці "ігри м'язами" Росією пов'язані з енергетичними проблемами в Україні та Європі, антиковідною кампанією, яку РФ розгорнула у нас. Москва намагається у такий спосіб тиснути на керівництво України та західних партнерів, демонструючи ще й військову загрозу. На його думку, Росія також намагається завадити "нормандській зустрічі". Але є й інший варіант.
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"Можуть бути сформовані ударні угруповання і конфлікт може перерости у повномасштабне вторгнення – це може бути створено дуже швидко протягом місяця-двох. Наша розвідка зараз працює у посиленому режимі", – наголосив спікер ТКГ.
Війська РФ біля кордонів України
- Нещодавно газета The Washington Post з посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, мовляв, сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими військами на кордоні з Україною. Також наголошується, що із зображень, схоже, випливає, що 1-ша гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку у бік України.
- Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
- Секретар РНБО Олексій Данілов спростував стягування військ до наших кордонів, назвавши це дезінформацією
- Але того ж дня Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.
- Водночас Арестович пояснював, що чекає на Росію при повномасштабному вторгненні в Україну.