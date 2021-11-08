Війська РФ влаштували дивні маневри поблизу України: Арестович пояснив

Поблизу українського кордону відбувається дуже специфічна ситуація з російськими військовими

Арестович розповів, що затіяли окупанти. Колаж "Сьогодні"

Українські та західні військові аналітики розглядають два варіанти стягування військ до кордонів України – з метою тиску на Київ та Європу, а також не виключена підготовка до повномасштабного вторгнення.

Таку думку висловив у програмі "Реальна політика" з Євгеном Кисельовим в ефірі Україна 24 речник української сторони у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Реклама

"Там відбувається дуже специфічна ситуація. Угруповання російських військ, сформоване у квітні цього року навколо наших кордонів, воно не змінилося в чисельності. Але за ці півроку воно двічі-тричі рухалося. Частини та підрозділи маневрують, зображували відхід у пункти постійно дислокації, повернення… З середини жовтня почалися приблизно ті самі маневри. Природа цих маневрів поки що незрозуміла", – сказав він.

Арестович вважає, що ці "ігри м'язами" Росією пов'язані з енергетичними проблемами в Україні та Європі, антиковідною кампанією, яку РФ розгорнула у нас. Москва намагається у такий спосіб тиснути на керівництво України та західних партнерів, демонструючи ще й військову загрозу. На його думку, Росія також намагається завадити "нормандській зустрічі". Але є й інший варіант.

"Можуть бути сформовані ударні угруповання і конфлікт може перерости у повномасштабне вторгнення – це може бути створено дуже швидко протягом місяця-двох. Наша розвідка зараз працює у посиленому режимі", – наголосив спікер ТКГ.

Війська РФ біля кордонів України