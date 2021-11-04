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"Буде кривава лазня і кінець режиму Путіна": що чекає РФ при вторгненні в Україну

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
4 листопада, 12:08
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В окупантів не буде переваги над Україною, а ЗСУ навіть готові до контрнаступу, запевняє Арестович
На Путіна чекає поразка в Україні. Колаж "Сьогодні"
На Путіна чекає поразка в Україні. Колаж "Сьогодні"

Скупчення російських військ поблизу України не несе загрози повномасштабного вторгнення, але у разі великої війни на окупантів чекають великі втрати, які обернуться катастрофою і для всього путінського режиму.

Таку думку висловив у "Ток-шоу №1" на телеканалі Україна 24 радник голови ОПУ, речник української сторони у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

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Він зазначає, що ознак створення ударних угруповань наразі немає, а ті війська, які Росія перекидає поблизу України, – це її двосторонні навчання. За його словами, просто їхні полігони знаходяться поблизу наших кордонів, але виглядає так, ніби ешелони йдуть на Україну.

"Ми не бачимо жодної додаткової активності – тільки планову", – сказав Арестович.

За його словами, всі ці скупчення військ використовуються лише для нагнітання обстановки та тиску на Україну. Також він розповів, що буде, якщо Росія піде на повномасштабне вторгнення.

"Якщо буде повномасштабна війна, то буде кривава лазня страшна і для нас, і для РФ. Я думаю, що важко зараз сказати, чим вона закінчиться, але легко не буде нікому. У РФ немає вирішальної переваги... У цьому випадку успіх 50 на 50, і може бути все що завгодно. Збройні сили України готові до будь-якого розвитку сценарію, навіть за сценарієм повномасштабного конфлікту. Ми готові навіть не тільки для проведення повномасштабної оборони, а й до переходу до контрнаступу за окремими напрямками. Планування здійснено ще у квітні. Загальний план і сценарій реагування розроблений з іноземними партнерами", – заявив Арестович.

У разі великої війни проти України Росія понесе такі втрати, що втратить боєздатність років на п'ять.

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"Крім того, наслідки можуть бути такими, що похитнеться путінський режим, настануть величезні санкції та штрафи, тому що опір чинитимуть не тільки Збройні сили України, а й весь український народ. Це дуже добре відомо. Стріляти будуть з кожного вікна, і в міру просування їх опір буде наростати. Так що легкої прогулянки тут не буде... Я не дуже розумію, навіщо це керівництву РФ. Якщо вони наважаться, то це буде кінцем путінського режиму", – резюмував Арестович.

Чи може Путін знову напасти на Україну?

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