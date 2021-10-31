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"Це не навчання!" – у США попередили про стягування військ Росії на кордон із Україною

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
31 жовтня, 13:32
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Пересування військ РФ біля кордону з Україною викликає занепокоєння у США та Європі
Фото: колаж "Сьогодні"
Фото: колаж "Сьогодні"

Росія знову почала нарощувати військові сили та техніку на кордоні з Україною. Переміщення російських військ на тлі напруженості між Москвою та НАТО викликало занепокоєння у США та ЄС.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними.

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Що роблять російські війська, які збираються на кордоні з Україною, неясно. В останні дні в соціальних мережах з'явилися відеоролики, на яких показані російські військові ешелони та колони, що перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.

За словами директора програми вивчення Росії некомерційної аналітичної групи CNA з Вірджинії Майкла Кофмана, це не схоже на навчання.

"Річ у тому, що це не вчення. Схоже, це не тренувальна вправа. Щось відбувається. Що це?" – сказав Майкл Кофман.

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Що відомо

Офіційні особи у Сполучених Штатах та Європі почали помічати ці рухи, особливо в останні тижні, після того, як у середині вересня Росія завершила спільні з Білоруссю масові військові навчання "Захід-2021".

За словами Кофмана, супутникові знімки показують, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною. Кофман також сказав, що із зображень, схоже, випливає, що це 1-а гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку у бік України.

Чисельність військ РФ на кордоні з Україною

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що після завершення навчань "Захід-2021" Росія залишила військову техніку, а також центри управління та зв'язку на полігонах вздовж українського кордону.

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За оцінкою Данилова, чисельність російських військ, дислокованих навколо українського кордону, становить від 80 000 до 90 000 осіб, крім десятків тисяч, дислокованих у тимчасово окупованому Криму.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми писали, що Росія може атакувати Україну з півдня – чи готуватися до війни найближчим часом.

Також нагадаємо, чому РФ відмовила ОБСЄ у контролі кордону з Україною та чи чекати на загострення на Донбасі.

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