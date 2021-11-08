Войска РФ устроили странные маневры вблизи Украины: Арестович объяснил

Украинские и западные военные аналитики рассматривают два варианта стягивания войск к границам Украины – с целью давления на Киев и Европу, а также не исключена подготовка к полномасштабному вторжению.
Такое мнение высказал в программе "Реальная политика" с Евгением Киселевым в эфире Украина 24 спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
"Там происходит очень специфическая ситуация. Группировка российских войск, сформированная в апреле этого года вокруг наших границ, она не изменилась в численности. Но за эти полгода она два-три раза приходила в движение. Части и подразделения маневрируют, изображали отход в пункты постоянно дислокации, возвращение… Со средины октября начались примерно те же маневры. Природа этих маневров пока не понятна", – сказал он.
Арестович считает, что эти "игры мускулами" Россией связаны с энергетическими проблемами в Украине и Европе, антиковидной кампанией, которую РФ развернула у нас. Москва пытается таким образом давить на руководство Украины и западных партнеров, демонстрируя еще и военную угрозу. По его мнению, Россия также пытается помешать "нормандской встрече". Но есть и другой вариант.
Далее по теме
"Могут быть сформированы ударные группировки и конфликт может перерасти в полномасштабное вторжение – это может быть созданы очень быстро, в течение месяца-двух. Наша разведка сейчас работает в усиленном режиме", – подчеркнул спикер ТКГ.
Войска РФ у границ Украины
- Недавно газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной. Также отмечается, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.
- Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг стягивание войск к нашим границам, назвав это дезинформацией.
- Но в тот же день Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысяч российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие военные части России стоят недалеко от Украины.
- В то же врем Арестович объяснял, что ждет Россию при полномасштабном вторжении в Украину.