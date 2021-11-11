"Это будет серьезная ошибка": Блинкен предупредил Россию насчет Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые украинские территории, как это Россия уже сделала в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Мы обеспокоены сообщениями о необычной российской военной деятельности возле Украины. Мы отслеживаем ситуацию в регионе очень внимательно, как мы всегда это делаем, и также продолжим проводить тесные консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу", – подчеркнул Блинкен.
Далее по теме
Также госдеп напомнил о тактике РФ обвинять Украину в провокациях.
"У нас нет ясности относительно намерений Москвы. Но мы знаем ее тактическую схему. И наше беспокойство заключается в том, что Россия может сделать серьезную ошибку при попытке повторить то, что она совершила в 2014 году, когда она сосредоточила силы вдоль границы, перешла на суверенную украинскую территорию и ложно утверждала, что ее спровоцировали", – сказал Блинкен.
При этом госсекретарь США одобряет значительную сдержанность Украины, которую она демонстрирует, поскольку, по его словам, если и появляются провокации, то они происходят исключительно со стороны РФ, и в частности свидетельством этому является перемещение военных сил возле украинской границы.
"Приверженность Соединенных Штатов к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины является твердой", – заявил Блинкен и добавил, что эта позиция не изменится.
Войска РФ у границ Украины
- Недавно газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими частями у границы с Украиной. Также отмечается, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.
- Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг стягивание войск к нашим границам, назвав это дезинформацией.
- Но в тот же день Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что войска РФ устроили странные маневры вблизи Украины, и объяснил, с чем это связано.
- Кроме того, Bloomberg со ссылкой на аналитиков военно-разведывательной компании Janes сообщил, что Россия перебрасывает танки к границе с Украиной.