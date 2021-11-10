Вашингтон показав РФ, куди можуть йти її війська на кордоні України

У Москві глава ЦРУ захищав територіальну цілісність України

Карен Донфрід вважає, що Москві донесли все, що хотіли сказати щодо її військ / Колаж "Сьогодні"

Кремль отримав попередження від Вашингтону щодо маневрів на кордоні України. Попередження влада Росії отримала під час недавнього візиту до Москви директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільяма Бернса.

Про це повідомила помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, повідомляє Associated Press.

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Попередження

Донфрід входила до американської делегації на чолі з главою ЦРУ, яка минулого тижня відвідала Москву і особисто передала це повідомлення чиновникам у Кремлі. Вона зазначила, що Вашингтон уважно відстежує дії Росії вздовж українського кордону.

"Щоразу, коли ми бачимо незвичну військову активність Росії поблизу України, ми даємо зрозуміти, що будь-яка ескалація чи агресивна акція викликає велике занепокоєння для США. Ми чітко усвідомлюємо, що підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України, ми продовжуватимемо стояти на боці України та засуджуватимемо будь-яку агресію Росії проти України у всіх її формах", – сказала представник американського керівництва.

Ситуація на кордоні