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Вашингтон показав РФ, куди можуть йти її війська на кордоні України

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
10 листопада, 23:23
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У Москві глава ЦРУ захищав територіальну цілісність України
Карен Донфрід вважає, що Москві донесли все, що хотіли сказати щодо її військ / Колаж "Сьогодні"
Карен Донфрід вважає, що Москві донесли все, що хотіли сказати щодо її військ / Колаж "Сьогодні"

Кремль отримав попередження від Вашингтону щодо маневрів на кордоні України. Попередження влада Росії отримала під час недавнього візиту до Москви директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільяма Бернса.

Про це повідомила помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, повідомляє Associated Press.

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Попередження

Донфрід входила до американської делегації на чолі з главою ЦРУ, яка минулого тижня відвідала Москву і особисто передала це повідомлення чиновникам у Кремлі. Вона зазначила, що Вашингтон уважно відстежує дії Росії вздовж українського кордону.

"Щоразу, коли ми бачимо незвичну військову активність Росії поблизу України, ми даємо зрозуміти, що будь-яка ескалація чи агресивна акція викликає велике занепокоєння для США. Ми чітко усвідомлюємо, що підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України, ми продовжуватимемо стояти на боці України та засуджуватимемо будь-яку агресію Росії проти України у всіх її формах", – сказала представник американського керівництва.

Ситуація на кордоні

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що війська РФ постійно блукають біля нашого кордону.
  • 9 листопада Bloomberg з посиланням на аналітиків військово-розвідувальної компанії Janes повідомило, що Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною.
  • Цього тижня речник української сторони у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що українські та західні військові аналітики розглядають два варіанти стягування військ до кордонів України – з метою тиску на Київ та Європу, а також не виключена підготовка до повномасштабного вторгнення.
  • Головне управління розвідки Міноборони України заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.
  • Росія відвела лише невелику частину військ від України – поблизу наших кордонів та на окупованих територіях залишається майже 100-тисячна армія РФ. Про це заявив на спільній із головою ОБСЄ Анн Лінде прес-конференції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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