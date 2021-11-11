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США попередили Євросоюз, що Росія може напасти на Україну – ЗМІ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
11 листопада, 20:49
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Оцінки Вашингтону ґрунтуються на секретній та загальнодоступній інформації
Білий Дім уважно стежить за пересуванням російських військ / Колаж "Сьогодні"
Білий Дім уважно стежить за пересуванням російських військ / Колаж "Сьогодні"

США продовжують висловлювати стурбованість стосовно скупчення російських військ на східних кордонах України. На думку Вашингтону, Москва може піти на вторгнення в Україну. Саме таке попередження одержав Європейський Союз від своїх американських партнерів.

Про це пише американське агентство Bloomberg.

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Попередження

За даними агентства, оцінки Вашингтона ґрунтуються на інформації, яку має американська сторона, але яка поки що не передана Євросоюзу. Ця інформація підкріплена загальнодоступними доказами.

Агентство звернулося за коментарями до адміністрації президента США Джо Байдена, проте поки що їх не отримало.

Близьке до Кремля джерело видання Bloomberg заявило, що Росія поки не має наміру розпочинати війну з Україною, але хоче показати, що готова застосувати силу у разі такої необхідності.

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Ситуація

  • Найкращий спосіб стримати Росію – це дати Кремлю зрозуміти, що Україна сильна та має потужних союзників, а агресія закінчиться тоді, коли наша країна стане невід'ємною частиною Заходу. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба після засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США у Вашингтоні.
  • На прес-конференції Ентоні Блінкен попередив Росію про наслідки, якщо вона знову спробує захопити частину української території, як це було у 2014 році. Він також нагадав, що Росія любить звинувачувати Україну у "провокаціях".
  • Тим часом Вашингтон показав РФ, куди можуть йти її війська на кордоні України . Кремль отримав попередження від директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільяма Бернса, який нещодавно був із візитом у Москві.
  • За даними Bloomberg з посиланням на аналітиків військово-розвідувальної компанії Janes, Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною

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