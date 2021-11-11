США попередили Євросоюз, що Росія може напасти на Україну – ЗМІ

Оцінки Вашингтону ґрунтуються на секретній та загальнодоступній інформації

Білий Дім уважно стежить за пересуванням російських військ / Колаж "Сьогодні"

США продовжують висловлювати стурбованість стосовно скупчення російських військ на східних кордонах України. На думку Вашингтону, Москва може піти на вторгнення в Україну. Саме таке попередження одержав Європейський Союз від своїх американських партнерів.

Про це пише американське агентство Bloomberg.

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Попередження

За даними агентства, оцінки Вашингтона ґрунтуються на інформації, яку має американська сторона, але яка поки що не передана Євросоюзу. Ця інформація підкріплена загальнодоступними доказами.

Агентство звернулося за коментарями до адміністрації президента США Джо Байдена, проте поки що їх не отримало.

Близьке до Кремля джерело видання Bloomberg заявило, що Росія поки не має наміру розпочинати війну з Україною, але хоче показати, що готова застосувати силу у разі такої необхідності.

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Ситуація