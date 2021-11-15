Західна розвідка попередила про плани військового вторгнення Росії цієї зими – ЗМІ

Інформація про плани РФ про вторгнення також має і розвідка України

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Взимку Росія, швидше за все, спробує дестабілізувати Україну , застосовуючи, зокрема, військові методи. Про це пише видання Financial Times .

Заступник голови Міноборони України Ганна Маляр заявила, що висновки західних розвідок засновані не лише на відомостях про нарощування військ РФ на кордоні, а й, ймовірно, на їхній додатковій інформації про наміри президента Росії Володимира Путіна.

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Також вона повідомила, що інтерпретації розвідданих Заходу все ще "вимагають подальшого обговорення", але уточнила: там "підкреслюють високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими".

За її словами, інформація військової розвідки України "збігається" з інформацією країн-партнерів.

Водночас, анонімний європейський чиновник сказав виданню, що навіть якщо Росія не вторгнеться знову, "постійний тиск з її боку максимально ускладнює розвиток та зміцнення України як країни".

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Раніше ми писали про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не виключає, що скупчення військ поблизу наших кордонів може свідчити плани Росії захопити нові українські території.

Росія біля кордонів України