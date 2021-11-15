Західна розвідка попередила про плани військового вторгнення Росії цієї зими – ЗМІ

Взимку Росія, швидше за все, спробує дестабілізувати Україну , застосовуючи, зокрема, військові методи. Про це пише видання Financial Times .
Заступник голови Міноборони України Ганна Маляр заявила, що висновки західних розвідок засновані не лише на відомостях про нарощування військ РФ на кордоні, а й, ймовірно, на їхній додатковій інформації про наміри президента Росії Володимира Путіна.
Також вона повідомила, що інтерпретації розвідданих Заходу все ще "вимагають подальшого обговорення", але уточнила: там "підкреслюють високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими".
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За її словами, інформація військової розвідки України "збігається" з інформацією країн-партнерів.
Водночас, анонімний європейський чиновник сказав виданню, що навіть якщо Росія не вторгнеться знову, "постійний тиск з її боку максимально ускладнює розвиток та зміцнення України як країни".
Раніше ми писали про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не виключає, що скупчення військ поблизу наших кордонів може свідчити плани Росії захопити нові українські території.
Росія біля кордонів України
- Нещодавно газета The Washington Post з посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, мовляв, сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися. з іншими російськими частинами на кордоні з Україною. Також наголошується, що із зображень, схоже, випливає, що 1-а гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку у бік України.
- Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки , на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
- Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію про наслідки , якщо вона знову спробує захопити частину української території, як це було 2014 року. Він також нагадав, що Росія любить звинувачувати Україну у "провокаціях".
- Тим часом Вашингтон показав РФ, куди можуть йти її війська на кордоні України . Кремль отримав попередження від директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільяма Бернса, який нещодавно був із візитом у Москві.