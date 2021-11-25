Україна може отримати ще більше грошей на зброю проти армії Путіна

Американські сенатори пропонують надати додаткову допомогу нашій країні через російську загрозу

Америка може дати Україні ще більше зброї. Колаж "Сьогодні"

У Сенаті США пропонують збільшити ще на 50 мільйонів доларів обсяг військової допомоги Україні на фоні загрози військового вторгнення Росії, зокрема, для закупівлі летального озброєння.

Про це повідомляє Politico.

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Сенатори Роб Портман і Джин Шахін хочуть внести в оборонний бюджет США поправку, яка дозволила б збільшити виділення Україні 350 млн доларів замість 300, як планувалося раніше, з яких 125 млн (замість раніше запланованих 75 млн) безпосередньо на летальне озброєння.

"Я закликаю надати допомогу у вигляді протиповітряних та протиброньових засобів, які будуть життєво важливими для стримування російської загрози. Ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника Україну", – сказав Портман.

Для збільшення військової допомоги Україні планується залучити кошти, які раніше призначалися для навчання та оснащення афганської армії, якої більше не існує.

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США допоможуть Україні