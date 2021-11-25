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Україна може отримати ще більше грошей на зброю проти армії Путіна

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
25 листопада, 10:10
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Американські сенатори пропонують надати додаткову допомогу нашій країні через російську загрозу
Америка може дати Україні ще більше зброї. Колаж "Сьогодні"
Америка може дати Україні ще більше зброї. Колаж "Сьогодні"

У Сенаті США пропонують збільшити ще на 50 мільйонів доларів обсяг військової допомоги Україні на фоні загрози військового вторгнення Росії, зокрема, для закупівлі летального озброєння.

Про це повідомляє Politico.

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Сенатори Роб Портман і Джин Шахін хочуть внести в оборонний бюджет США поправку, яка дозволила б збільшити виділення Україні 350 млн доларів замість 300, як планувалося раніше, з яких 125 млн (замість раніше запланованих 75 млн) безпосередньо на летальне озброєння.

"Я закликаю надати допомогу у вигляді протиповітряних та протиброньових засобів, які будуть життєво важливими для стримування російської загрози. Ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника Україну", – сказав Портман.

Для збільшення військової допомоги Україні планується залучити кошти, які раніше призначалися для навчання та оснащення афганської армії, якої більше не існує.

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США допоможуть Україні

  • Раніше у США попередили про стягування військ Росії на кордон із Україною. У соціальних мережах з'явилися відеоролики, на яких показані російські військові ешелони та колони, що перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії. В Америці наголошують, що на навчання це не схоже.
  • Нещодавно телеканал CNN дізнався зі своїх джерел, що адміністрація президента США Джо Байдена роздумує над відправкою військових радників та додаткової зброї до України на тлі російської небезпеки.
  • На початку листопада США передали Україні два катери класу Island. Вони розвивають швидкість до 29,5 вузла (близько 52 км/год), а на озброєнні є 25-мм гармата та два кулемети.
  • Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію щодо України, мовляв, вторгнення стане великою помилкою і будуть серйозні наслідки для Кремля.

  • США та ЄС розробляють план щодо стримування Росії від вторгнення в Україну. Наші західні партнери не вірять, що Путін даремно стягує до українського кордону свої танки.

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