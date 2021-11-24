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Меркель остаточно йде – у Німеччині визначилися з новим канцлером

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
24 листопада, 13:25
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Новим канцлером Німеччини стане соціал-демократ
Ліворуч на фото Ангела Меркель, праворуч – Олаф Шольц. Фото: колаж "Сьогодні"
Ліворуч на фото Ангела Меркель, праворуч – Олаф Шольц. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц змінить Ангелу Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини. Три партії, що пройшли в Бундестаг, домовилися про створення правлячої коаліції. Угода буде представлена у середу, 24 листопада.

Про це повідомляє DPA.

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За підсумками виборів до Бундестагу соціал-демократи посіли перше місце, випередивши християнських демократів, з якими вони зараз формують уряд. До складу нової коаліції разом із СДПН увійдуть "Зелені" та Вільна демократична партія.

Парламентські вибори у Німеччині

  • Вибори до Бундестагу відбулися наприкінці вересня. Блок християнських демократів, до якого належить Ангела Меркель, втратив 48 місць у парламенті, соціал-демократи отримали на 53 крісла більше, ніж вони мали до виборів.
  • Ангела Меркель просиділа у кріслі канцлера Німеччини чотири терміни – 16 років, але на минулих виборах на переобрання вона не пішла.
  • Повноваження Меркель офіційно вже припинилися, проте вона продовжує виконувати свої обов'язки до того, як не буде сформовано новий уряд.

Також пропонуємо вам згадати стиль Ангели Меркель – жакети на трьох ґудзиках, незмінна коротка стрижка та жодних шпильок.

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