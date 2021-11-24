Меркель остаточно йде – у Німеччині визначилися з новим канцлером

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц змінить Ангелу Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини. Три партії, що пройшли в Бундестаг, домовилися про створення правлячої коаліції. Угода буде представлена у середу, 24 листопада.
Про це повідомляє DPA.
За підсумками виборів до Бундестагу соціал-демократи посіли перше місце, випередивши християнських демократів, з якими вони зараз формують уряд. До складу нової коаліції разом із СДПН увійдуть "Зелені" та Вільна демократична партія.
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Парламентські вибори у Німеччині
- Вибори до Бундестагу відбулися наприкінці вересня. Блок християнських демократів, до якого належить Ангела Меркель, втратив 48 місць у парламенті, соціал-демократи отримали на 53 крісла більше, ніж вони мали до виборів.
- Ангела Меркель просиділа у кріслі канцлера Німеччини чотири терміни – 16 років, але на минулих виборах на переобрання вона не пішла.
- Повноваження Меркель офіційно вже припинилися, проте вона продовжує виконувати свої обов'язки до того, як не буде сформовано новий уряд.
Також пропонуємо вам згадати стиль Ангели Меркель – жакети на трьох ґудзиках, незмінна коротка стрижка та жодних шпильок.