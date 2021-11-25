"Кремль піднімає ставки": Київ назвав причину нової агресії РФ

Путіну не вдасться здійснити свої наполеонівські плани завдяки двом важливим чинникам

Росія загрожує не лише Україні, а й усій Європі. Колаж "Сьогодні"

Росія знову почала брязкотіти зброєю і лякати Україну та Захід новою війною, бо прагне підірвати мир у Європі та взяти реванш за поразку 30-річної давності.

Про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Важливо зрозуміти – зараз йдеться не лише про російську агресію проти України. Кремль піднімає ставки у всьому регіоні і прагне загалом підірвати безпекову архітектуру, яка склалася після закінчення "холодної війни". Можна сказати – взяти реванш за поразку, яка сталася 30 років тому (коли розпався СРСР. – Ред.)", – сказав він.

Кулеба впевнений, що Росії не вдасться досягти цих цілей завдяки двом факторам.

"Витримка і сила України, а також сила скоординованої реакції світу. Україна разом із партнерами зміцнює регіональну безпеку і готується у разі ескалації російської агресії виступити єдиним фронтом", – наголосив глава МЗС України.

Новий виток російської агресії