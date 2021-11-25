"Кремль піднімає ставки": Київ назвав причину нової агресії РФ

Росія знову почала брязкотіти зброєю і лякати Україну та Захід новою війною, бо прагне підірвати мир у Європі та взяти реванш за поразку 30-річної давності.
Про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Важливо зрозуміти – зараз йдеться не лише про російську агресію проти України. Кремль піднімає ставки у всьому регіоні і прагне загалом підірвати безпекову архітектуру, яка склалася після закінчення "холодної війни". Можна сказати – взяти реванш за поразку, яка сталася 30 років тому (коли розпався СРСР. – Ред.)", – сказав він.
Кулеба впевнений, що Росії не вдасться досягти цих цілей завдяки двом факторам.
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"Витримка і сила України, а також сила скоординованої реакції світу. Україна разом із партнерами зміцнює регіональну безпеку і готується у разі ескалації російської агресії виступити єдиним фронтом", – наголосив глава МЗС України.
Новий виток російської агресії
- Зазначимо, що раніше президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що вважає найбільшою трагедією – розпад СРСР. Вже давно ходять розмови, що Кремль збирається зібрати землі колишніх радянських республік.
- Колишній заступник генсека НАТО, американський дипломат Роуз Геттемюллер також вважає, що нинішня агресія РФ проти України пов'язана з тим, що Путін намагається "відмотати" назад СРСР.
- Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, говорячи про можливий напад РФ на Україну, зазначив, що Кремль готується, як Німеччина 1939-го перед початком Другої світової війни.
- Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер напередодні озвучив п'ять загроз Путіна для Європи та України. Він назвав особливу для Кремля дату, коли Росія може напасти на Україну, – 30-річчя від початку розпаду СРСР.