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Росія перекидає нові війська до Криму – ЗМІ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
25 листопада, 14:07
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Кремль на всіх фронтах посилює війська поблизу України – на півострів відправили важку техніку
Російські танки прямують на український півострів. Колаж "Сьогодні"
Російські танки прямують на український півострів. Колаж "Сьогодні"

Росія посилює своє військове угруповання в окупованому Криму новими військами, які почала перекидати туди з 15 листопада. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на американську розвідку.

Зазначається, що це відбувається на тлі масштабного нарощування військ вздовж кордонів України. Американські журналісти пишуть, що перекидання солдатів і техніки на півострів триває вже не перший день.

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Переміщення військ у Крим відбулося після того, як Москва відправила танкові дивізії та інше озброєння у Воронезьку область Росії.

Джерело в американській розвідці відзначило, що в Крим серед іншого перекинули 34-ту мотострілецьку бригаду і 42-гу гвардійську мотострілецьку дивізію – їхні танки Т-72Б3 були помічені на ешелоні, що прямував до Криму.

Війська РФ поблизу України

  • Ще в березні цього року на той момент головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповідав, що з 2014 року за час окупації Криму Росією здійснено нарощування міжвидового об'єднання військ РФ і на сьогодні на півострові налічується близько 32 700 військовослужбовців.
  • А начальник Головного управління міжнародного співробітництва та верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк розповідав про величезну армію РФ на кордонах з Україною станом на липень 2020 року. За його словами, було розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп, проходило формування трьох нових об'єднань – двох армій та армійського корпусу, які протягом 2020-2021 року мали досягти повної оперативної готовності.
  • Тим часом міжнародна група журналістів Conflict Intelligence Team помітила на кордоні з Україною нові танкові дивізії РФ. Однак вони зазначають, що темпи перекидання військ повільніші, ніж у квітні цього року.

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