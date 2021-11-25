Росія перекидає нові війська до Криму – ЗМІ

Кремль на всіх фронтах посилює війська поблизу України – на півострів відправили важку техніку

Російські танки прямують на український півострів. Колаж "Сьогодні"

Росія посилює своє військове угруповання в окупованому Криму новими військами, які почала перекидати туди з 15 листопада. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на американську розвідку.

Зазначається, що це відбувається на тлі масштабного нарощування військ вздовж кордонів України. Американські журналісти пишуть, що перекидання солдатів і техніки на півострів триває вже не перший день.

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Переміщення військ у Крим відбулося після того, як Москва відправила танкові дивізії та інше озброєння у Воронезьку область Росії.

Джерело в американській розвідці відзначило, що в Крим серед іншого перекинули 34-ту мотострілецьку бригаду і 42-гу гвардійську мотострілецьку дивізію – їхні танки Т-72Б3 були помічені на ешелоні, що прямував до Криму.

Війська РФ поблизу України