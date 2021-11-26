"Мы готовы" – Зеленский о большой войне с Россией

Президент сегодня, 26 ноября, дает пресс-конференцию

Президент сказал, что Украина готова к любой эскалации. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский во время большого пресс-марафона прокомментировал заявления о возможном новом вторжении России в Украину и начале широкомасштабной войны. Он отметил, что украинская сторона готова к любой эскалации.

"Такая вероятность может быть каждый день. Но считаю, что сегодня идет запугивание, сразу с некоторых площадок средств массовой информации действительно идет запугивание, что завтра начнется война. Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к эскалации", – сказал президент.

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Он добавил, что каждый день следит за ситуацией и получает данные не только от украинской разведки, но и от стран-партнеров.

"Мы ежедневно получаем данные от нашей разведки и от разведок стран-партнеров. Есть техническая помощь, финансовая помощь. Но мы должны рассчитывать на себя. Мы повышаем зарплаты, мы должны увеличивать мотивацию для наших военных", - сказал Зеленский.

Угроза вторжения РФ