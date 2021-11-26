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Зеленський назвав головну реформу за останні 50 років в Україні

Наталія Магдик Наталія Магдик
26 листопада, 12:38
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Своїм досягненням президент вважає будівництво доріг
Зеленський розповів, які були здобутки
Зеленський розповів, які були здобутки / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава держави Володимир Зеленський на пресконференції "30 питань до президента" розповів про те, що йому вдалося зробити на своїй посаді.

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Президент заявив, що інфраструктурна реформа сьогодні найвдаліша за останні 50 років

"Дуже складні речі ми... Земельна реформа, банківська реформа, реформа інфраструктури, яка вже визнана всіма, не тільки в Україні... Інфраструктурна реформа найвдаліша за останні 50 років. Я думаю, що це великий прогрес. Я вважаю, що ми вимірюємо успіхи будівництва країни в тисячах кілометрів доріг. Уже не в одному мосту, коли ми пишаємося, наприклад, міст у Запоріжжі будується. А вже 150 мостів", – сказав він.

Що обіцяв Зеленський українцям

  • Узаконити народовладдя – щоб кожен українець міг брати участь у політичному житті країни, головним чином через референдум.
  • Узаконити імпічмент та зняти недоторканність із президента, нардепів, суддів, а також запровадити можливість відкликання парламентаріїв.
  • Завершити війну на Донбасі – ще один пункт обіцянок Зеленського, чия програма також декларувала повернення полонених українців та тимчасово окупованих територій.
  • Посадити корупціонерів, захищати українську мову, запровадити медичне страхування, дбати про зростання економіки та зробити "дзеркальні дороги".
  • Ще серед обіцянок нового гаранта – "працювати по совісті" та обіймати посаду президента не довше одного терміну.

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