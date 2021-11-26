Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 30 вопросов Зеленскому 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021
СЕГОДНЯ Власть События

"Дочь не хочет жить с охраной": Зеленский назвал условие для второго президентского срока

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
26 ноября, 13:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня, 26 ноября, глава государства проводит пресс-марафон под названием "30 вопросов президенту Украины"
Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок президентства. Фото: коллаж "Сегодня"
Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок президентства. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский во время большого пресс-марафона ответил, пойдет ли на второй срок президентства.

"Я точно не решаю этот вопрос. Решать будет общество. Я еще не принял решение. Это правда. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Это точно! Я не планирую такую ​​сложную стратегию. Это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины", – сказал президент.

Реклама

Зеленский добавил, что ему важно видеть и слышать поддержку украинцев.

"Я выхожу на улицу и понимаю, как ко мне относятся. Я выхожу, если нормально, люди за что-то говорят спасибо, где-то, говорят, есть ошибки. У меня есть диалог. Люди открыто об этом говорят, говорят, что меня поддерживают, тогда я только буду думать, идти на второй срок или не идти", – сказал он.

Президент добавил, что однозначно будет совещаться с семьей.

Реклама

"Принимать это решение точно буду с семьей. У меня уже взрослые дети, я точно буду принимать решение со своими детьми. Потому что они все страдают из-за моей профессии. Это правда. Это их личная жизнь. Уже дочь в том возрасте, когда ей нужно пространство, ей нужна свобода, она не хочет жить с охраной. Есть много вызовов. Но прежде всего Украина и общество, которое меня выбирало. Поэтому принимать это решение буду, если можно, попозже", – подытожил президент.

Пресс-марафон Зеленского

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Военное положение с 1 декабря – готов ли Зеленский на самый радикальный сценарий Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Украина осталась без Меркель и Макрона: что будет с "Нормандской четверкой" в 2022 году Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

26 ноября 1991. Состоялось первое заседание Конституционной комиссии, возобновившее конституционный процесс в Украине...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

96 282

заболело за неделю в Украине

-23%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять