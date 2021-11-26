"Дочь не хочет жить с охраной": Зеленский назвал условие для второго президентского срока

Президент Украины Владимир Зеленский во время большого пресс-марафона ответил, пойдет ли на второй срок президентства.
"Я точно не решаю этот вопрос. Решать будет общество. Я еще не принял решение. Это правда. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Это точно! Я не планирую такую сложную стратегию. Это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины", – сказал президент.
Зеленский добавил, что ему важно видеть и слышать поддержку украинцев.
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"Я выхожу на улицу и понимаю, как ко мне относятся. Я выхожу, если нормально, люди за что-то говорят спасибо, где-то, говорят, есть ошибки. У меня есть диалог. Люди открыто об этом говорят, говорят, что меня поддерживают, тогда я только буду думать, идти на второй срок или не идти", – сказал он.
Президент добавил, что однозначно будет совещаться с семьей.
"Принимать это решение точно буду с семьей. У меня уже взрослые дети, я точно буду принимать решение со своими детьми. Потому что они все страдают из-за моей профессии. Это правда. Это их личная жизнь. Уже дочь в том возрасте, когда ей нужно пространство, ей нужна свобода, она не хочет жить с охраной. Есть много вызовов. Но прежде всего Украина и общество, которое меня выбирало. Поэтому принимать это решение буду, если можно, попозже", – подытожил президент.
Пресс-марафон Зеленского
- Сегодня, 26 ноября, во время общения с журналистами президент прокомментировал заявления о возможном новом вторжении России в Украину и начале широкомасштабной войны. Он отметил, что украинская сторона готова к любой эскалации.
- Также Зеленский назвал главную реформу за последние 50 лет в Украине.
- Кроме того, президент впервые назвал причину срыва спецоперации по "вагнеровцам".