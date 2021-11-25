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В пиццерии? Зеленский готовит новый пресс-марафон

25 ноября, 16:22
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Завтра Зеленский может ответить на вопросы по "вагнеровцам" и юбилею Ермака в госрезиденции
Зеленский устраивает пресс-конференцию. Позвали не всех / Коллаж "Сегодня"
Зеленский устраивает пресс-конференцию. Позвали не всех / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проведет большой пресс-марафон с журналистами под названием "30 вопросов Президенту Украины". Тема встречи – "экватор его каденции".

Об этом сообщил Офис президента Украины.

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Пригласили не всех

"В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать Главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", – говорится в сообщении.

Пресс-марафон начнется в 12:00 и продлится три часа. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса Главы государства и ведущих украинских телеканалах.

Подготовка

Офис президента лично занялся приглашением журналистов на мероприятия. "Это будет происходить по приглашениям", – заявил чуть ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Ранее в соцсетях появились сообщения, что пресс-марафон пройдет в пиццерии "Автостанция" на Подоле в Киеве. Однако пока нет подтверждения это информации из официальных источников.

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