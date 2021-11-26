Зеленский впервые назвал причину срыва спецоперации по "вагнеровцам"

Глава государства уверен, что это была не наша спецоперация по задержанию боевиков – Украину пытались в нее втянуть

Зеленский объяснил срыв спецоперации. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину втянули в спецоперацию с "вагнеровцами". Он ее не одобрил, потому что она была плохо проработана и существовала угроза для турецких граждан на самолете с боевиками, что могло привести к большому скандалу с Турцией. Об этом он сказал во время пресс-марафона, который транслируют "Сегодня".

По его словам, к нему на Банковую пришли главы разведок и предлагали варианты по задержанию "вагнеровцев".

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"У меня был один вопрос: турецкие авиалинии – Эрдоган (президент Турции. – Ред.) должен знать? Нет. Понял. Это не наша операция. Я говорю: у меня ощущение, что нас втягивают. Хочу знать: самолет, который вылетает из Минска турецкими авиалиниями, там будут обычные люди, граждане Турции и не только – более 100 человек… У меня вопрос: а если боевики захватят этот самолет? (ему ответили, что – может. – Ред.). А может быть так, что они заберут этот самолет и все люди погибнут?" – сказал Зеленский.

Президент уверен, что это была не наша спецоперация и она не была детально продумана.

"Я готов акцептировать любую операцию, даже эту, если будет детально просчитано и не пострадают люди. После Америки хотят поссорить не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обсуждаю такие вещи за закрытыми дверьми, как он нам помогает… Я бы никогда не въехал в эту стену. Поэтому я и говорил – мы не проводили эту операцию – нас втянули, так и было", – резюмировал глава государства и добавил, что после этого была слита информация в Россию.

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