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Зеленський вперше назвав причину зриву спецоперації щодо "вагнерівців"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
26 листопада, 13:03
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Глава держави впевнений, що це була не наша спецоперація із затримання бойовиків – Україну намагалися в неї втягнути
Зеленський пояснив зрив спецоперації. Колаж "Сьогодні"
Зеленський пояснив зрив спецоперації. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну втягнули у спецоперацію із "вагнерівцями". Він її не схвалив, бо вона була погано опрацьована та існувала загроза турецьким громадянам на літаку з бойовиками, що могло призвести до великого скандалу з Туреччиною. Про це він сказав під час пресмарафону, який транслюють "Сьогодні".

За його словами, до нього на Банкову прийшли голови розвідок та пропонували варіанти із затримання "вагнерівців".

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"У мене було одне питання: турецькі авіалінії – Ердоган (президент Туреччини. – Ред.) має знати? Ні. Зрозумів. Це не наша операція. Я говорю: у мене відчуття, що нас втягують. Хочу знати: літак, який вилітає з Мінська турецькими авіалініями, там будуть звичайні люди, громадяни Туреччини і не тільки – понад 100 осіб… У мене питання: а якщо бойовики захоплять цей літак? (йому відповіли, що може таке бути. – Ред.). А може, так, що вони заберуть цей літак і всі люди загинуть?" – сказав Зеленський.

Президент упевнений, що це була не наша спецоперація, і вона не була детально продумана.

"Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо буде детально прораховано та не постраждають люди. Після Америки хочуть посварити не лише мене, а й втягнути Україну у величезний скандал з Ердоганом. Ердоган ніколи б нам цього не пробачив. Я з ним обговорюю такі речі за зачиненими дверима, як він нам допомагає… Я б ніколи не в'їхав у цю стіну. Тому я й казав – ми не проводили цю операцію – нас втягнули, так і було", – резюмував глава держави та додав, що після цього було злито інформацію Росії.

Скандал із "вагнергейтом"

  • 17 листопада Bellingcat опублікувало результати розслідування про спецоперацію із затримання російських найманців: планувалося доставити до України десятки найзначущіших бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі. План силовиків мав назву "Авеню". Про активну фазу операції знав президент Володимир Зеленський, який схвалив її. Журналісти-розслідувачі розповіли, як вербували "вагнерівців", витягували у них зізнання у злочинах і як збиралися посадити їхній літак.
  • 19 листопада на програмі "Свобода слова Савіка Шустера" колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заявив, що перенести спецоперацію наказав нібито Зеленський. Він уточнив, що про це йому повідомив не особисто президент, а передав Єрмак.
  • Також стало відомо, що Держбюро розслідувань планує викликати на допит Єрмака через зрив спецоперації, а також можуть покликати навіть Зеленського.
  • Читайте також у нашому матеріалі, який термін "світить" можливим винуватцям зриву спецоперації із затримання "вагнерівців".

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