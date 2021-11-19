"Зеленський наказав!": Бурба поставив крапку в головній загадці "вагнергейту"

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони розповів, хто наказав перенести операцію

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба, який брав участь у організації спецоперації із затримання "вагнерівців" і фігуруючий у розслідуванні Bellingcat, розповів, хто наказав перенести фінальну частину спецоперації.

Про це Бурба сказав в ефірі ток-шок "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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Що сталося на Банковій

"Що сталося 23 числа (23 липня 2020 року – Авт.) – відбулася доповідь президенту двох людей, мене та людини, яка відповідала за нашу спільну роботу. Ми до президента не потрапили. Нам сказали, що до нас спустяться. Нас попросили підійти на другий поверх до кабінету глави Офісу. Це вже йшла фінальна стадія операції. Нам було повідомлено помічниками, що з нами розмовлятиме глава Офісу. У зв'язку з тим, що він був допущений і делегований президентом України, я отримав вказівку щодо перенесення фінального етапу. Я не просто отримав вказівку – я отримав відповідь, що це вказівка ​​президента. Людина, яка була перед цим делегована президентом, повідомила, що це вказівка ​​президента", – заявив в ефірі ток-шок "Свобода слова Савіка Шустера" Василь Бурба.

Щоправда, Бурба вказує, що письмової вказівки немає.