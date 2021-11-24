До 15 років в'язниці: названі кримінальні статті та можливі фігуранти справи щодо "вагнерівців"

Хто відповість за провал спецоперації, яка стала надбанням громадськості?

Василь Бурба відклав операцію із затримання "вагнерівців" за вказівкою керівництва Офісу президента. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні спалахнув скандал через провал спецоперації українських спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі. Розслідування Bellingcat з'ясувало, що затримання перенесли через прохання Офісу президента відкласти операцію. Цей факт підтвердив і ексначальник ГУР Василь Бурба, додавши, що на Банковій є "крот", який зливає секретну інформацію. Що загрожує учасникам скандалу?

Чому зірвалася спецоперація

Згідно з планом операції "Авеню", розробленим ГУР та СБУ, "вагнерівців" мали виманити з Росії під приводом найму для охорони нафтових об'єктів "Роснафти" в Сирії. Під час перельоту літак хотіли посадити в Україні та затримати підозрюваних. Через пандемію вилетіти з РФ можна було лише через територію Білорусі, а найзручнішим через Україну був рейс до Стамбула. Коли "вагнерівці" вже перебували в Білорусі та чекали вильоту до Стамбула, українські розвідники отримали вказівку з Офісу президента про перенесення дати затримання. За кілька днів "вагнерівців" було заарештовано білоруськими силовиками та відправлено до Росії. За словами ексначальника ГУР Василя Бурби, який керував операцією, наказ про відстрочку він отримав від керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який заявив, що це була вказівка Зеленського.

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Бурба розповів про роль Банкової у спецоперації / Колаж "Сьогодні"

В Офісі президента спочатку заперечували сам факт підготовки такої операції, потім називали її "не нашою операцією", натякаючи на причетність до цих подій Росії, після чого взагалі стверджували, що "спецзахід" щодо переміщення "вагнерівців" в Україну все ж таки готувався, але не відбувся.

"Вони (ОП. – Ред.) не могли цього сказати із самого початку, тому що згідно із законом про державну таємницю факт проведення операції є державною таємницею", – пояснив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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Олексій Арестович: "Факт проведення операції є державною таємницею" / Фото: Facebook

"Винен той, хто не пустив розвідників до президента"

Військовий експерт Олег Жданов бачить відповідальність того, хто не організував зустріч президента та розвідки, очевидно, натякаючи на Андрія Єрмака.

"Винен той, хто не пустив розвідників до президента і дав команду відкласти затримання "вагнерівців", що й спричинило зрив", – каже "Сьогодні" експерт.

Жданов наголошує, що план та порядок проведення операції затверджує особисто президент як верховний головнокомандувач.

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"Єрмак не дав можливості Бурбі зустрітися з президентом і не надав письмового підтвердження вказівки головнокомандувача, що посилює його провину", – каже Жданов.

Олег Жданов: "Винен той, хто не пустив розвідників до президента" / Фото: Facebook

Бурба виконав наказ без підпису головнокомандувача

Водночас політолог Олексій Якубін зазначає, що провину Зеленського чи Єрмака складно довести, оскільки немає письмових документів, які б підтверджували, що Бурба отримував наказ від верховного головнокомандувача.

"Василь Бурба – ключова людина в цій історії. Якщо Єрмак давав йому усну вказівку від Зеленського, чому він послухався, а не наполягав на особистій зустрічі з Зеленським та отримання підписаного президентом наказу? Як можна виконувати наказ, не підтверджений документом? – запитує Якубін.

Олег Жданов упевнений, що ексначальника ГУР не можна звинуватити у порушенні посадових інструкцій, оскільки він регулярно доповідав президентові про хід операції та прийшов до нього особисто, але не був допущений керівником його Офісу.

Олексій Якубін: "Чому Бурба не наполягав на особистій зустрічі із Зеленським?" / Фото: Facebook

"Зеленський розкрив держтаємницю Лукашенкові"

"Крім того, наступного дня Єрмак напоумив Зеленського зателефонувати президенту Білорусі Олександрові Лукашенку і розповісти йому про "вагнерівців", які перебувають під Мінськом. Виходить, що з його подачі президент розкрив держтаємницю третій особі", – каже Жданов.

"Винний Зеленський і вся система"

Військовий експерт Олег Старіков бачить відповідальність і президента Зеленського у зриві операції. Насамперед через кадрові рішення гаранта.

"Винна система, яку побудувала нова влада. Верховний головнокомандувач погано розуміється на тому, що таке розвідка. Після приходу до влади Зеленського поміняли 4 керівників Служби зовнішньої розвідки та 2 глав військової розвідки. Прибрали фахівців, а на їхнє місце взяли непрофесіоналів. Якщо секретна операція спецслужб стає надбанням громадськості – це провал усієї системи влади та вина всіх, хто причетний до проведення операції. Від рядових розвідників до верховного головнокомандувача", – наголошує Старіков.

Олег Старіков: "Винна система, яку побудувала нова влада" / Фото: Facebook

Пожертвувати "Авеню" заради перемир'я

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко впевнений, що Зеленський міг пожертвувати операцією "Авеню" задля досягнення перемир'я на Донбасі.

"Бурба та інші військові, які готували операцію, – лише її функціонери. Відповідальним за результат є верховний головнокомандувач, тобто президент. У цей час Зеленський вів переговори з Росією щодо запровадження на Донбасі режиму "тиші". Ймовірно, перемир'я на сході було пріоритетнішим питанням, ніж затримання "вагнерівців". Тому фінал операції вирішили відсунути на кілька днів", – каже Романенко.

Ігор Романенко: "Перемир'я на Донбасі було пріоритетнішим питанням, ніж затримання "вагнерівців" / Фото: Facebook

Що загрожує винним у зриві операції

На думку Олега Жданова, за зрив операції та передачу Олександрові Лукашенку інформації, яка є державною таємницею, необхідно відкрити кримінальне провадження за статтею "Державна зрада".

"Підозра має бути вручена всім особам, які перешкоджали роботі розвідки та призвели до провалу операції", – упевнений Жданов.

Адвокат Іван Ліберман зазначає, що крім "Держзради" (ст. 111 КК України – загрожує позбавленням волі на строк від 12 до 15 років), дії зловмисників можуть кваліфікуватися за статтями "Розголошення державної таємниці" (ст. 328 КК України – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років), а також "Зловживання службовим становищем" (ст. 364 КК України – від 5 до 10 років в'язниці).

"Але це лише у тому випадку, якщо правоохоронці оголосять підозри. Згідно з Конституцією та Кримінальним кодексом, доти, доки немає рішення суду, ми не можемо когось звинувачувати і навіть підозрювати у скоєнні злочину", – наголосив Ліберман.

Іван Ліберман: "Ми можемо говорити про підозрюваних після рішення суду" / Фото: Facebook

Ультиматум Зеленському

Тим часом у Києві пройшла акція протестуз вимогою звільнити Андрія Єрмака. Політолог Вадим Карасьов зазначає: якщо у справі "вагнерівців" з'являться нові подробиці, які б підтверджували причетність Офісу президента не лише до зриву спецоперації, а й до "зливу" інформації про неї іноземним розвідкам, то це викличе ще більше обурення суспільства.

"Протести можуть стати масштабнішими і призвести до проведення дострокових парламентських виборів уже цієї весни. Крім того, народ може вимагати оголосити президенту імпічмент", – підсумував Карасьов.

Вадим Карасьов: "Народ може вимагати оголосити президенту імпічмент" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясовував, втримається Банкова під натиском протестів чи президенту Зеленському доведеться пожертвувати Єрмаком.

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