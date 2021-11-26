Великий пресмарафон Зеленського – онлайн

У заході візьмуть участь 30 українських та міжнародних ЗМІ – кожне поставить питання президенту

Пресмарафон Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні глава держави Володимир Зеленський проведе пресмарафон під назвою "30 питань президенту України". Спочатку планувалося, що зустріч із журналістами відбудеться в одній із піцерій на Подолі, але в останній момент змінили локацію на коворкінг Creative State Arsenal біля станції метро "Арсенальна".

Пресмарафон запланований на 12:00 і має тривати три години. До участі у заході запрошені журналісти з 30 провідних українських та міжнародних ЗМІ, кожне з яких матиме можливість поставити президентові своє питання.

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09:30. Представники Управління держохорони перевіряють територію, де проходитиме марафон.

Охорона навіть зазирнула у каналізацію. Фото: Олена Чернякова

А от у саму будівлю поки що нікого не пускають, навіть журналістам не дозволили погрітися.

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Коворкінг, куди прийде Зеленський. Фото: Олена Чернякова

Усередині поки що порожньо. Фото: Олена Чернякова

"Фішка" Зеленського з великими прес-конференціями