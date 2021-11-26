Великий пресмарафон Зеленського – онлайн

Сьогодні глава держави Володимир Зеленський проведе пресмарафон під назвою "30 питань президенту України". Спочатку планувалося, що зустріч із журналістами відбудеться в одній із піцерій на Подолі, але в останній момент змінили локацію на коворкінг Creative State Arsenal біля станції метро "Арсенальна".
Пресмарафон запланований на 12:00 і має тривати три години. До участі у заході запрошені журналісти з 30 провідних українських та міжнародних ЗМІ, кожне з яких матиме можливість поставити президентові своє питання.
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09:30. Представники Управління держохорони перевіряють територію, де проходитиме марафон.
А от у саму будівлю поки що нікого не пускають, навіть журналістам не дозволили погрітися.
"Фішка" Зеленського з великими прес-конференціями
- У листопаді 2019 року Зеленський провів рекордний пресмарафон – понад 14 годин відповідав на запитання журналістів у столичному Kyiv Food Marketі, куди прийшли близько 300 журналістів. І навіть представники регіональних ЗМІ спромоглися донести до глави держави проблеми своїх невеликих громад. Тоді журналістів пригощали безкоштовно бургерами.
- А 2020 року Зеленський дав велику пресконференцію за підсумками року своєї роботи на посаді глави держави у парковій частині Маріїнського палацу.