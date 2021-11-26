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Великий пресмарафон Зеленського – онлайн

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
26 листопада, 09:35
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У заході візьмуть участь 30 українських та міжнародних ЗМІ – кожне поставить питання президенту
Пресмарафон Зеленського. Колаж "Сьогодні"
Пресмарафон Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні глава держави Володимир Зеленський проведе пресмарафон під назвою "30 питань президенту України". Спочатку планувалося, що зустріч із журналістами відбудеться в одній із піцерій на Подолі, але в останній момент змінили локацію на коворкінг Creative State Arsenal біля станції метро "Арсенальна".

Пресмарафон запланований на 12:00 і має тривати три години. До участі у заході запрошені журналісти з 30 провідних українських та міжнародних ЗМІ, кожне з яких матиме можливість поставити президентові своє питання.

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09:30. Представники Управління держохорони перевіряють територію, де проходитиме марафон.

Охорона навіть зазирнула у каналізацію. Фото: Олена Чернякова

А от у саму будівлю поки що нікого не пускають, навіть журналістам не дозволили погрітися.

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Коворкінг, куди прийде Зеленський. Фото: Олена Чернякова
Усередині поки що порожньо. Фото: Олена Чернякова

"Фішка" Зеленського з великими прес-конференціями

  • У листопаді 2019 року Зеленський провів рекордний пресмарафон – понад 14 годин відповідав на запитання журналістів у столичному Kyiv Food Marketі, куди прийшли близько 300 журналістів. І навіть представники регіональних ЗМІ спромоглися донести до глави держави проблеми своїх невеликих громад. Тоді журналістів пригощали безкоштовно бургерами.
  • А 2020 року Зеленський дав велику пресконференцію за підсумками року своєї роботи на посаді глави держави у парковій частині Маріїнського палацу.

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