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Нові рейтинги: Зеленський рекордно "упав", але залишився у лідерах

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 листопада, 14:35
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Українці досі довіряють чинному президенту, але його опоненти теж не стоять на місці
Рейтинги президента падають, але він ще перший. Колаж "Сьогодні"
Рейтинги президента падають, але він ще перший. Колаж "Сьогодні"

Глава держави продовжує утримувати першу позицію у президентських рейтингах, хоча рівень його підтримки потихеньку тане.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то перемогу здобув би Зеленський, за якого готові проголосувати 21,8% опитаних (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).

Інші політики отримали таку підтримку:

  • Петро Порошенко – 14,5%;
  • Юрій Бойко – 11%;
  • Юлія Тимошенко – 10,8%;
  • Дмитро Разумков – 8,8;
  • Євген Мураєв – 6,4%;
  • Ігор Смешко – 6,2%;
  • Володимир Гройсман – 5,7%;
  • Олег Ляшко – 4%;
  • Андрій Садовий – 2,6%;
  • Олег Тягнибок – 2,4%;
  • Віталій Кличко – 1,7%.

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На інфографіці також можна побачити, що рейтинг президента падає вже не перший місяць (з рідкісними винятками), навіть у жовтні він був більшим.

Порівняно з жовтнем трохи "підросли" Порошенко, Бойко та Тимошенко.

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Опитування проводилося 4-9 листопада у всіх областях країни, крім окупованих. У телефонному режимі опитали 5000 українців віком від 18 років.

Президентські рейтинги

У жовтні за різними опитуваннями Зеленський випереджав своїх найближчих переслідувачів із значним відривом. Але тоді в нього було близько 25% підтримки людей. У листопаді рейтинг упав на кілька відсотків. Ми порівняли, що показували рейтинги минулого місяця.

Нардеп від "Слуги народу" Артем Дмитрук казав, що закон про олігархів потрібен владі для піару та утримання рейтингу.

Тим часом ексспікер парламенту Дмитро Разумков похвалився президентським рейтингом. Політик дуже задоволений підтримкою народу після відмови від нього "слуг народу".

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Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
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