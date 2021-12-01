Зеленський ініціює подвійне громадянство для українців

Президент Володимир Зеленський заявив про внесення до Верховної Ради законопроєкту про подвійне громадянство, який призначений насамперед для українців за кордоном. Про це він сказав, звертаючись із щорічним посланням до Верховної Ради.
За його словами, українці за кордоном мають почуватися громадянами своєї батьківщини.
"Важливою складовою нашої міжнародної політики є підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, які живуть у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів. Вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не просто людьми українського походження, а українського громадянства – рівними українцями", – сказав Зеленський.
Подвійне громадянство
- Нагадаємо, народні депутати від різних політичних сил внесли раніше до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про громадянство України" щодо автоматичної втрати громадянства України в разі добровільного набуття громадянства держави-агресора – Російської Федерації.
- Секретар РНБО Олексій Данілов розповідав про перспективи подвійного громадянства в Україні. Він нагадав, що в Канаді, США, Казахстані багато українців з патріотичною позицією, і тому вони повинні мати можливість отримати українське громадянство.
- Також ми писали, що думають українці про подвійне громадянство. Половина громадян, виявляється, проти такої ініціативи депутатів.