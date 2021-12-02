Українців готують до подвійного громадянства: Зеленський вніс до Ради чотири законопроєкти

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство для українців. Зокрема, що проживають у країнах Європейського Союзу та США.
Про це свідчать дані на сайті парламенту. Законопроєкт №6368 визначено главою держави як невідкладний. Текст документа поки що не опубліковано.
Крім нього президент також вніс ще один невідкладний законопроєкт про запобігання та протидію загрозам національній безпеці у сфері громадянства, зареєстрований одразу після нього під №6369. Його зміст поки що також не опубліковано.
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І ще два законопроекти – №6370 про внесення змін до статті 570 Митного кодексу України щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства та №6371 про внесення змін до Закону України "Про судоустрій та статус суддів" щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства.
Нагадаємо, президент Зеленський, виступаючи у Раді, казав, що українці за кордоном мають почуватися громадянами своєї батьківщини.
Подвійне громадянство
- Наразі законодавство України забороняє мати подвійне (і більше) громадянство. Відповідно до ст. 4 Конституції України, у країні "існує єдине громадянство". Проте жодних санкцій за подвійне громадянство не передбачено.
- Раніше народні депутати від різних політичних сил внесли раніше у Верховну Раду проєкт змін до закону "Про громадянство України" щодо автоматичної втрати громадянства України у разі добровільного набуття громадянства держави-агресора – Російської Федерації.
- На думку Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, українцям необхідна можливість мати подвійне громадянство з іншими країнами, за винятком Росії.
- Також ми писали, що думають українці про подвійне громадянство. Половина громадян виявляється проти такої ініціативи депутатів.