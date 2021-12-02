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Українців готують до подвійного громадянства: Зеленський вніс до Ради чотири законопроєкти

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
2 грудня, 11:45
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Текст документу на сайті Верховної Ради поки що не опубліковано
У Раді зареєстровано законопроект про множинне громадянство. Фото: колаж "Сьогодні"
У Раді зареєстровано законопроект про множинне громадянство. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство для українців. Зокрема, що проживають у країнах Європейського Союзу та США.

Про це свідчать дані на сайті парламенту. Законопроєкт №6368 визначено главою держави як невідкладний. Текст документа поки що не опубліковано.

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Крім нього президент також вніс ще один невідкладний законопроєкт про запобігання та протидію загрозам національній безпеці у сфері громадянства, зареєстрований одразу після нього під №6369. Його зміст поки що також не опубліковано.

І ще два законопроекти – №6370 про внесення змін до статті 570 Митного кодексу України щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства та №6371 про внесення змін до Закону України "Про судоустрій та статус суддів" щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства.

Нагадаємо, президент Зеленський, виступаючи у Раді, казав, що українці за кордоном мають почуватися громадянами своєї батьківщини.

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Подвійне громадянство

  • Наразі законодавство України забороняє мати подвійне (і більше) громадянство. Відповідно до ст. 4 Конституції України, у країні "існує єдине громадянство". Проте жодних санкцій за подвійне громадянство не передбачено.
  • Раніше народні депутати від різних політичних сил внесли раніше у Верховну Раду проєкт змін до закону "Про громадянство України" щодо автоматичної втрати громадянства України у разі добровільного набуття громадянства держави-агресора – Російської Федерації.
  • На думку Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, українцям необхідна можливість мати подвійне громадянство з іншими країнами, за винятком Росії.
  • Також ми писали, що думають українці про подвійне громадянство. Половина громадян виявляється проти такої ініціативи депутатів.

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