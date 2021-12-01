"Держава без купюр" – головне із щорічного послання Зеленського до Ради

У виступі глави держави здається важливим і те, що він сказав – і те, про що вирішив промовчати

Володимир Зеленський прозвітував про виконану роботу та розповів про цілі на найближчі два роки. Фото: колаж "Сьогодні"

Ні слова – про переворот. Виступаючи з трибуни Верховної Ради, підступи до якої перекрили батальйони поліції, Зеленський так і не сказав нічого про держпереворот, який сам анонсував раніше на 1 грудня. Хоча саме про це від нього багато хто хотів би почути. Не менш важливі і інші теми, які глава держави вирішив оминути.

Так, Зеленський не приділив особливої уваги темі законопроекту про деолігархізацію, ініціатором якого він є. Навіть навпаки, президент заявив, що " тема олігархів для нього дрібна та не головна".

Реклама

"Ми вперше розпочали системну боротьбу з олігархами. Хтось скаже: "Правильно говорити не з, а проти олігархів", а я скажу – правильно – не говорити, а це робити. І я впевнений, що Україна у цій боротьбі переможе. Але я не хочу закінчувати свій виступ саме цією тематикою, тематикою олігархів. Я не хочу говорити наприкінці про дрібні речі. Я хочу говорити про головне, про державу без прикрас, без купюр" , – сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що від зовнішньої загрози Україну може захистити лише армія, але водночас заявив, що готовий провести пряму розмову на цю тему з президентом Росії Володимиром Путіним.

Не обійшлося без ляпів. Під час виступу Зеленський заявив, що наші діти зможуть купити власне життя в Україні, маючи на увазі власне житло.

Реклама

Що вже зроблено

Так, серед того, що вже зроблено владою в Україні, президент зазначив:

мінімальна зарплата підвищилася до 6500 грн;

збудовано 13 000 км доріг;

у відносинах із ЄС виконано понад 60% домовленостей, при цьому 25% лише цього року;

для молоді окупованого Криму та Донбасу освіта в Україні доступна без ЗНО;

Україна стала першою країною, яка запровадила цифрові паспорти та водійські права. З сьогоднішнього дня запроваджується послуга зі зміни місця прописки онлайн;

вже зараз ФОП можна відкрити за 10 хвилин;

проводиться індексація пенсій та добавок до них;

Проведено саміт "Кримська платформа" та питання Криму винесено на міжнародний порядок денний.

Що належить зробити

Серед планів на найближче майбутнє глава держави наголосив:

за 2 роки буде збудовано 15 000 км доріг, 810 мостів та мостових переходів;

до 10 грудня буде внесено законопроєкт щодо економічного паспорта українця. Згідно з ним, на рахунках дітей накопичуватимуться гроші від використання та видобутку надр. Після досягнення повноліття вони зможуть використати гроші для освіти чи купівлі житла в Україні;

в Україні буде збудовано перший завод з виробництва військових дронів;

до Ради буде внесено законопроєкт про подвійне громадянство;

у 16 містах України будуть побудовані аеропорти;

громадяни можуть оформлювати доступні кредити під 5%;

з 1 січня зарплата лікарів становитиме 24 тисячі гривень;

ВВП вперше перевищить $190 млрд, держборг буде нижчим за 50% ВВП.

Нагадаємо, з ранку 1 грудня поліція оточила урядовий квартал – готувалася до протестів.

Реклама

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що ФОП влаштували мітинг під Верховною Радою і перекрили вулицю Шовковичну.