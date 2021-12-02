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Встреча с Путиным, новое решение по Донбассу и крах "Слуги народа" – что ждать Украине в декабре

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
2 декабря, 06:07
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Последний месяц 2021 года обещает быть ярким на политические события в стране и за ее пределами
Декабрь может быть очень напряженным месяцем в парламенте. Фото: коллаж "Сегодня"
Декабрь может быть очень напряженным месяцем в парламенте. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде. Глава государства отчитался о проделанной работе и рассказал о своих целях на ближайшие два года. Какие еще важные события могут произойти в декабре перед праздничными каникулами?

Конфликт на Донбассе

В декабре может произойти прорыв в вопросе Донбасса. Об этом "Сегодня" говорит политолог Вадим Карасев.

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"Во время обращения к Раде Зеленский заявил, что готов к прямому разговору с Путиным и намекнул, что Запад его поддерживает. В свою очередь в Кремле анонсировали встречу Путина с Байденом. Вероятно, все идет к договоренности о деэскалации конфликта", – считает эксперт.

С ним соглашается политолог Руслан Бортник.

"Ожидается продвижение в вопросе Донбасса. Мы видим попытку выхода на прямой диалог с Путиным при поддержке Запада и Турции. Возможно, в конце месяца на Донбассе объявят рождественское перемирие с дальнейшей деэскалацией", – говорит нам Бортник.

Вадим Карасев: "Вероятно, все идет к договоренности о деэскалации конфликта"
Вадим Карасев: "Вероятно, все идет к договоренности о деэскалации конфликта" / Фото: Facebook

В то же время политолог Светлана Кушнир сомневается, что стоит ожидать изменения ситуации на востоке Украины.

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"Вряд ли до конца года состоится очередная встреча "Нормандской четверки", которая сможет повлиять на разрешение конфликта", – объясняет она.

Политолог Алексей Голобуцкий уверен, что Зеленский с Путиным в декабре не встретятся.

"Путину не нужна встреча. Кремль заявляет, что РФ не является стороной конфликта, а значит, и говорить ей с Украиной не о чем", – подчеркивает эксперт.

Вторгнется ли Россия в Украину

Политолог Игорь Петренко отмечает, что напряжение на границе вряд ли исчезнет до конца года.

"Многое зависит от России и Запада. Москва выдвинула требование для НАТО – Украина не должна стать членом Альянса. Вряд ли в декабре будет однозначный ответ от НАТО. Также сомнительно, что Байден сможет это пообещать Путину во время встречи. Поэтому Россия, скорее всего, не отведет войска от границы, но и атаковать Украину не будет", – говорит он.

Игорь Петренко: "Россия не отведет войска от границы"
Игорь Петренко: "Россия не отведет войска от границы" / Фото: Facebook

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"Саммит за демократию" и "Саммит Восточного партнерства"

9-10 декабря в Вашингтоне в виртуальном режиме состоится "Саммит за демократию", а 15 декабря в Брюсселе пройдет "Саммит Восточного партнерства". Украина приглашена на оба мероприятия. Однако, по мнению Светланы Кушнир, реальной и быстрой пользы для нашей страны от данных форумов не будет.

"Обсудят глобальные проблемы, но реальных действий со стороны США и Европы ожидать не стоит. Украинская власть опубликует красивые фотографии встреч с мировыми политиками и расскажет о неких договоренностях, не более того", – говорит политолог.

Светлана Кушнир: "Украинская власть опубликует красивые фотографии, не более того"
Светлана Кушнир: "Украинская власть опубликует красивые фотографии, не более того" / Фото: Facebook

Игорь Петренко добавил, что на Западе будут готовиться к празднованию католического Рождества, а решение важных вопросов отложат на следующий год.

Конфликт между властью и оппозицией

По мнению Вадима Карасева, противостояние в Раде между монобольшинством и оппозицией будет находится в вялотекущей стадии.

"Оппозиция до конца года должна спрогнозировать, есть ли смысл работать над организацией досрочных парламентских выборов. Ведь если нардепы продолжат выходить из "Слуги народа", монобольшинство потеряет свой вес, и президенту придется договариваться с оппозицией", – говорит Карасев.

Политолог Петренко не исключает, что в Раде могут произойти конфликты не только из-за раскола в "Слуге народа", но также из-за принятия бюджета на следующий год.

"Декабрь может быть очень напряженным месяцем в парламенте", – говорит Петренко.

Руслан Бортник отмечает, что, если парламент доработает в спокойном режиме, то политический кризис может развернуться со второй половины января.

"Тогда же могут начаться новые конфликты власти с оппозицией и очередные акции протестов", – говорит Бортник.

Руслан Бортник: "Могут начаться новые конфликты власти с оппозицией"
Руслан Бортник: "Могут начаться новые конфликты власти с оппозицией" / Фото: Facebook

Отставки и скандалы

По мнению Бортника, в декабре мы можем услышать о новых отставках в силовых ведомствах.

"На днях президент уволил главу департамента контрразведки СБУ Александра Руснака. Думаю, это не последняя отставка до конца года. Происходит переформатирование спецслужб после скандала с провалом "Вагнергейта", – говорит Бортник.

Политолог Голобуцкий сомневается, что в декабре общество получит ответ на вопрос, кто же стоит за "государственным переворотом", о котором заявлял Зеленский.

"Президент сделал громкое заявление о подготовке госпереворота, но это дело останется без продолжения. Люди уже привыкли, что за заявлениями Зеленского часто нет ничего по сути", – объясняет он.

Светлана Кушнир отмечает, что украинцы также ждут результаты расследования покушения на замглавы Офиса президента Сергея Шефира.

"Вряд ли мы это узнаем до конца года", – уверена Кушнир.

Украинцы ждут результаты расследования покушения на Сергея Шефира. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцы ждут результаты расследования покушения на Сергея Шефира. Фото: коллаж "Сегодня"

Президентский медиаресурс

Вадим Карасев отмечает, что команда Зеленского в декабре будет активно готовить "свои собственные медиа войска" для атаки на оппозицию.

"Идет переформатирование телеканалов "Рада" и "Дом", на которых появятся ток-шоу, восхваляющие власть. Одновременно с этим будут новые попытки ограничения конкурирующих медиа", – говорит Карасев.

Падение рейтинга

По мнению политологов, в декабре может произойти еще большее снижение рейтинга президента и его парламентской фракции "Слуга народа".

"Президент с трибуны Рады рассказывает о великих достижениях власти, но обычные украинцы не ощущают улучшения жизни. Да и в самой "Слуге народа" многие уже не верят президенту и начинают покидать ряды фракции. Если в декабре рейтинг монобольшинства опустится ниже 15%, это будет началом краха команды Зеленского", – подытожил Голобуцкий.

Алексей Голобуцкий: "Если в декабре рейтинг монобольшинства опустится ниже 15%, это будет началом краха команды Зеленского"
Алексей Голобуцкий: "Если в декабре рейтинг монобольшинства опустится ниже 15%, это будет началом краха команды Зеленского"

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что рейтинг монобольшинства упал. Согласно результатам опроса КМИС, проведенного 26-29 ноября, если бы сейчас проходили парламентские выборы, то партии ЕС и "Слуга народа" получили бы (соответственно) 17% и 15% голосов.

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