Зеленский инициирует двойное гражданство для украинцев

Украинцы за границей должны чувствовать себя гражданами своей родины, считает президент

Зеленский в Раде сделал важное заявление для украинцев за границей. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил о внесении в Верховную Раду законопроекта о двойном гражданстве, который направлен в первую очередь на украинцев за границей. Об этом он сказал, обращаясь с ежегодным посланием к Верховной Раде.

По его словам, украинцы за границей должны чувствовать себя гражданами своей родины.

"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, которые живут в США, Канаде, ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов. Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства – равными украинцами", – сказал Зеленский.

Двойное гражданство