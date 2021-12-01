Зеленский инициирует двойное гражданство для украинцев

Президент Владимир Зеленский заявил о внесении в Верховную Раду законопроекта о двойном гражданстве, который направлен в первую очередь на украинцев за границей. Об этом он сказал, обращаясь с ежегодным посланием к Верховной Раде.
По его словам, украинцы за границей должны чувствовать себя гражданами своей родины.
"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, которые живут в США, Канаде, ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов. Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства – равными украинцами", – сказал Зеленский.
Двойное гражданство
- Напомним, народные депутаты от разных политических сил внесли ранее в Верховную Раду проект изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного получения гражданства государства-агрессора – Российской Федерации.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал о перспективах двойного гражданства в Украине. Он напомнил, что в Канаде, США, Казахстане много украинцев с патриотической позицией, и поэтому они должны иметь возможность получить украинское гражданство.
- Также мы писали, что думают украинцы о двойном гражданстве. Половина граждан, оказывается, против такой инициативы депутатов.