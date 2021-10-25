Двойное гражданство в Украине: в СНБО рассказали о перспективах

Парламентарии разработали несколько законопроектов о двойном гражданстве

Данилов рассказал о перспективах введения в Украине двойного гражданства / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине есть конституционная норма относительно механизма двойного гражданства, и ее должен решать законодатель. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью РБК-Украина.

"Сейчас в парламенте есть несколько законопроектов, которые касаются этих процессов, поэтому здесь больше зависит от законодателя", – заявил Данилов.

Также политик напомнил, что в Канаде, США, Казахстане находится много украинцев с патриотической позицией, и поэтому они должны иметь возможность получить украинское гражданство.

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Однако Данилов выразил сомнение, могут ли лица, имеющие двойное гражданство, получить допуск к государственной службе.

"Это все нужно прописать, чтобы потом не было разночтений при использовании этого гражданства", – добавил Данилов.

Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что он выступает за двойное гражданство, при этом подход к каждой стране должен быть отдельным.

Это не первый шаг президента по борьбе с двойным или множественным гражданством госслужащих. Одним из таких шагов Зеленский сделал 4 марта. Тогда президент ввел в действие другое решение СНБО по этой теме – "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".

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Кто из украинцев получил гражданство другой страны

Напомним, народные депутаты от разных политических сил внесли в Верховную Раду проект изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного получения гражданства государства-агрессора – Российской Федерации.