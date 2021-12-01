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"Государство без купюр" – главное из ежегодного послания Зеленского к Раде

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
1 декабря, 13:06
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В выступлении главы государства кажется важным и то, что он сказал – и то, о чем решил промолчать
Владимир Зеленский отчитался о проделанной работе и рассказал о целях на ближайшие два года. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский отчитался о проделанной работе и рассказал о целях на ближайшие два года. Фото: коллаж "Сегодня"

Ни слова – о перевороте. Выступая с трибуны Верховной Рады, подступы к которой перекрыли батальоны полиции, Зеленский так и не сказал ничего о госперевороте, который сам же анонсировал ранее на 1 декабря. Хотя именно об этом от него многие хотели бы услышать. Не менее важны и другие темы, которые глава государства решил обойти стороной.

Так, Зеленский не уделил особого внимания теме законопроекта о деолигархизации, инициатором которого он является. Даже наоборот, президент заявил, что "тема олигархов для него мелкая и не главная".

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"Мы впервые начали системную борьбу с олигархами. Кто-то скажет: "Правильно говорить не с, а против олигархов", а я скажу – правильно – не говорить, а это делать. И я уверен, что Украина в этой борьбе победит. Но я не хочу заканчивать свое выступление именно этой тематикой, тематикой олигархов. Я не хочу говорить в конце про мелкие вещи. Я хочу говорить про главное, про государство без украшений, без купюр", – сказал Зеленский.

Также президент отметил, что от внешней угрозы Украину может защитить только армия, но в то же время заявил, что готов провести прямой разговор на эту тему с президентом России Владимиром Путиным.

Не обошлось без ляпов. Во время выступления Зеленский заявил, что наши дети смогут купить собственную жизнь в Украине подразумевая собственное жилье.

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Что уже сделано

Так, среди того, что уже сделано властью в Украине, президент отметил:

  • минимальная зарплата повысилась до 6 500 грн;
  • построено 13 000 км дорог;
  • в отношениях с ЕС выполнено более 60% договоренностей, при этом 25% только в этом году;
  • для молодежи оккупированного Крыма и Донбасса образование в Украине доступно без ЗНО;
  • Украина стала первой страной, которая ввела цифровые паспорта и водительские права. С сегодняшнего дня вводится услуга по смене места прописки онлайн;
  • уже сейчас ФОП можно открыть за 10 минут;
  • проводится индексация пенсий и добавок к ним;
  • Проведен саммит "Крымская платформа" и вопрос Крыма вынесен на международную повестку дня.

Что предстоит сделать

Среди планов на ближайшее будущее глава государства выделил:

  • за 2 года будет построено 15 000 км дорог, 810 мостов и мостовых переходов;
  • до 10 декабря будет внесен законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно ему, на счетах детей будут накапливаться деньги от использования и добычи недр. После достижения совершеннолетия они смогут использовать деньги для образования или покупки жилья в Украине;
  • в Украине будет построен первый завод по производству военных дронов;
  • в Раду будет внесен законопроект о двойном гражданстве;
  • в 16-и городах Украины будут построены аэропорты;
  • граждане смогу оформлять доступные кредиты под 5%;
  • с 1 января зарплата врачей составит 24 тысячи гривен;
  • ВВП впервые превысит $190 млрд, госдолг будет ниже 50% ВВП.

Напомним, с утра 1 декабря полиция оцепила правительственный квартал – готовилась к протестам.

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Также сайт "Сегодня" сообщал что ФОПы устроили митинг под Верховной Радой и перекрыли улицу Шелковичную.

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