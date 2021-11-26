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Большой пресс-марафон Зеленского – онлайн

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
26 ноября, 09:35
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В мероприятии примут участие 30 украинских и международных СМИ – каждое задаст вопрос президенту
Пресс-марафон Зеленского. Коллаж "Сегодня"
Пресс-марафон Зеленского. Коллаж "Сегодня"

Сегодня глава государства Владимир Зеленский проведет пресс-марафон под названием "30 вопросов президенту Украины". Изначально планировалось, что встреча с журналистами состоится в одной из пиццерий на Подоле, но в последний момент изменили локацию на коворкинг Creative State Arsenal возле станции метро "Арсенальная".

Пресс-марафон запланирован на 12:00 и должен длится три часа. К участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих украинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать президенту свой вопрос.

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09:30. Представители Управления госохраны проверяют территорию, где будет проходить марафон.

Охрана даже заглянула в канализацию. Фото: Елена Чернякова

А вот в само здание пока никого не пускают, даже журналистам не разрешили погреться.

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Коворкинг, куда придет Зеленский. Фото: Елена Чернякова
Внутри пока пусто. Фото: Елена Чернякова

"Фишка" Зеленского с большими пресс-конференциями

  • В ноябре 2019 года Зеленский провел рекордный пресс-марафон – более 14 часов отвечал на вопросы журналистов в столичном Kyiv Food Marketе, куда пришли около 300 журналистов. И даже представители региональных СМИ смогли донести до главы государства проблемы своих небольших общин. Тогда журналистов бесплатно угощали бургерами.
  • А в 2020 году Зеленский дал большую пресс-конференцию по итогам года своей работы на должности главы государства в парковой части Мариинского дворца.

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