Большой пресс-марафон Зеленского – онлайн

Сегодня глава государства Владимир Зеленский проведет пресс-марафон под названием "30 вопросов президенту Украины". Изначально планировалось, что встреча с журналистами состоится в одной из пиццерий на Подоле, но в последний момент изменили локацию на коворкинг Creative State Arsenal возле станции метро "Арсенальная".
Пресс-марафон запланирован на 12:00 и должен длится три часа. К участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих украинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать президенту свой вопрос.
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09:30. Представители Управления госохраны проверяют территорию, где будет проходить марафон.
А вот в само здание пока никого не пускают, даже журналистам не разрешили погреться.
"Фишка" Зеленского с большими пресс-конференциями
- В ноябре 2019 года Зеленский провел рекордный пресс-марафон – более 14 часов отвечал на вопросы журналистов в столичном Kyiv Food Marketе, куда пришли около 300 журналистов. И даже представители региональных СМИ смогли донести до главы государства проблемы своих небольших общин. Тогда журналистов бесплатно угощали бургерами.
- А в 2020 году Зеленский дал большую пресс-конференцию по итогам года своей работы на должности главы государства в парковой части Мариинского дворца.