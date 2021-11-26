Большой пресс-марафон Зеленского – онлайн

В мероприятии примут участие 30 украинских и международных СМИ – каждое задаст вопрос президенту

Пресс-марафон Зеленского. Коллаж "Сегодня"

Сегодня глава государства Владимир Зеленский проведет пресс-марафон под названием "30 вопросов президенту Украины". Изначально планировалось, что встреча с журналистами состоится в одной из пиццерий на Подоле, но в последний момент изменили локацию на коворкинг Creative State Arsenal возле станции метро "Арсенальная".

Пресс-марафон запланирован на 12:00 и должен длится три часа. К участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих украинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать президенту свой вопрос.

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09:30. Представители Управления госохраны проверяют территорию, где будет проходить марафон.

Охрана даже заглянула в канализацию. Фото: Елена Чернякова

А вот в само здание пока никого не пускают, даже журналистам не разрешили погреться.

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Коворкинг, куда придет Зеленский. Фото: Елена Чернякова

Внутри пока пусто. Фото: Елена Чернякова

"Фишка" Зеленского с большими пресс-конференциями