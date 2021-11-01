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Цифровий міністр: про Дію,
ковід-сертифікати і дівчину в літаку
Знайомимось
Знайомимось
«Некомфортні» запитання
«Некомфортні» запитання
Йдемо в директ
Йдемо в директ
Діймо!
Діймо!
Вакцинуймося!
Вакцинуймося!
Дізнаємось, як буде
Дізнаємось, як буде
Спрацювались!
Спрацювались!
Перевірка на скромність
Перевірка на скромність
Проводимо перепис
Проводимо перепис
Запускаємо стартап
Запускаємо стартап
У 2019 році словосполучення "країна в смартфоні" у багатьох пересічних українців викликало скоріше іронічну посмішку. Тоді мало хто розумів, що це таке насправді і для чого воно потрібно. Сьогодні ж додаток Дія використовують більше 11 мільйонів людей, а хвиля пандемії COVID-19 зайвий раз довела його важливість та користь.

В ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як зараз живе та сама "країна в смартфоні", яка вже не виглядає фантастичною. І як будемо жити в ній ми, українці.
Коли не відчувається медійність, але відчувається купа питань
Михайло… Альбертович. Останні 2 роки Вас так і називають? Вже звикли до цього?
Ні-ні-ні, просто Михайло.
Взагалі некомфортно. Не знаю, через це почуваюся якось старше, незручно мені. Та ну! Ми ж всі сучасні європейські люди.
От я саме хотів уточнити, наскільки вам комфортно, коли до Вас так звертаються?
Я почну з Вашої цитати. В одному з інтерв'ю Ви сказали: «Я особливо не відчуваю своєї медійності». Відтоді минув майже рік, а тепер ви відчули оцю медійність на собі?
aslkm багато критеріїв, як оцінювати медійність. На побутовому рівні я її точно не відчуваю, я, як і раніше, ходжу по вулиці з родиною, зранку та ввечері так само гуляю з собакою в місцях, де багато людей. Мене майже не впізнають. Тому, якщо говорити от саме про цей критерій, то я точно не відчуваю медійності.

Дивлячись на якісь моніторинги медіа, не можна сказати, що інформація про діяльність Мінцифри десь в топі. Я взагалі намагаюся просто фокусуватися на роботі. Ви мене наврядчи побачите в різних політичних ток-шоу, для мене важливіше досягти цілей, які поставлені перед нашим міністерством. Тому, мабуть, свою медійність я б оцінив точно так само, як і рік тому.
Є
Тобто люди взагалі не впізнають вас і не підходять на вулицях? Чи буває таке, але доволі рідко?
Ні, іноді буває, звісно, але це реально рідко. Нещодавно от був в овочевому магазині до мене підійшла людина і почала ставити питання стосовно Дії. Наприклад: «А коли буде сертифікат одужання в застосунку?». Ну я і відповідаю, що от зараз його тестуємо. Людина користується Дією, це круто. Загалом такі випадки трапляються, але не часто взагалі.
Чому не ходите на політичні ток-шоу?
Я насамперед почуваюся менеджером, урядовцем, завдання якого організувати роботу установи і досягти конкретних цілей. Це саме те середовище, яке мене мотивує та заряджає. А так… ну не тягне мене в політичні ток-шоу, не відчуваю, що мені це потрібно. Моя задача - цифрова трансформація, інформування людей про нові послуги.
А використати їх як додаткову платформу, де ви можете прийти і зайвий раз розповісти про результати своєї роботи?
Для цього є і інші формати. Я, наприклад, іноді відвідую вечірні або тижневі випуски новин, де також можна прокомунікувати з людьми і розповісти, що саме ми робимо. От зараз ми з вами спілкуємося, а це також додаткова можливість розповісти людям про нашу роботу.
А наскільки вам комфортно взагалі жити ось у цьому режимі постійних інтерв'ю, особливо зараз, коли є купа питань щодо Дії, COVID-сертифікатів та іншого?
Відразу скажу, що ми не робимо інтерв'ю заради інтерв'ю. Коли є актуальна тема, про яку треба розповісти людям, що саме ми робимо, як і для чого це все. Тому бувають такі періоди, коли спілкування з журналістами більше, ніж зазвичай - це абсолютно нормально. Бувають відрізки, коли взагалі немає інтерв'ю. Цього тижня в мене їх, наприклад, два. Тому що ми чудово розуміємо, що зараз пандемія, купа питань про COVID-сертифікати, плюс ми ще запускаємо паралельно якісь проєкти, і про все це треба розповісти людям і донести нашу позицію.
«Ми не робимо інтерв'ю заради інтерв'ю»
Хто такий "цифровий анархіст" і що він робив у церкві?
Я недарма питав про комфорт у спілкуванні з журналістами. Коли було останнє інтерв'ю, в якому ви некомфортно почувалися, або воно вам не сподобалося? І чи було таке взагалі?
Т ат ата ні, я завжди з розумінням ставлюся до всіх питань. Тому не можу сказати, що було таке інтерв'ю, яке мене зачепило або я не хотів би його повторити.
Буквально вчора переглядав ваше інтерв'ю з Яніною Соколовою, і в мене склалося враження, що там моментами вам було не дуже комфортно.
Та
Це було десь рік тому, і через це я вже не дуже добре його пам'ятаю, але нічого подібного я там не відчував. Ми з Яніною після цього ще спілкувалися в рамках іншого проєкту, де говорили про кібербезпеку, і все було окей.
До речі, у цьому ж інтерв'ю я вперше почув, що вас називали «цифровим анархістом». Як так сталося взагалі?
Тоді було кілька мітингів біля Кабміну, коли різні релігійні спільноти, які висловлювали свою думку щодо цифровізації. І от там були, скажімо так, трохи різкі меседжі щодо нашої діяльності (посміхається). Саме тому ми і намагаємося максимально детально пояснювати всім, що, як і для чого ми робимо.
І після ж, якщо не помиляюся, ви ходили до церкви і там комусь розповідали про те, що ви робите насправді, і чому це круто?
Так, було і таке.
А можете в двох словах розповісти, як це взагалі відбувалося?
В мене є хороші знайомі, і знайомі знайомих, які пов'язані з релігією. Вони там лідери думок в їхній ієрархії. Моя задача проста була – донести наші ідеї і те, що насправді ми не збираємося будувати якесь "цифрове рабство" (сміється).

Я пояснюю, що є базові реєстри, там збирається певна інформація про статуси та ролі людини, якщо ці реєстри будуть між собою взаємодіяти, то тоді не треба використовувати паперові документи, тому ми запускаємо такий продукт. Для цього потрібні верифіковані дані та інформація, яка збирається по цих самих реєстрах, і от тоді у людей з'являється повне розуміння, навіщо ми це робимо.

Люди дуже часто придумують зайве, коли не знають відповіді на питання. До речі, я теж намагаюся комунікувати з людьми і в соціальних мережах через особисті повідомлення, коли в мене є час. Для мене це абсолютно нормально.

Якщо наступного разу в магазині овочів до мене знову підійде людина, то я буду максимально детально відповідати на її питання для того, щоб ця людина отримала вичерпні відповіді.
«Люди дуже часто придумують зайве, коли не знають відповіді на питання»
Дівчина, літак і COVID-сертифікат
Ви кажете, що намагаєтеся спілкуватися з людьми в соціальних мережах. Як це відбувається? Ви рандомно відкриваєте приватні повідомлення?
Мабуть, варто виділити два види відповідей. Перша – це коли я сам відповідаю людям, коли в мене є час і я розумію проблему. А друга – це за допомогою чату, де є частина команди впровадження і частина команди кол-центру. Перший колектив дуже добре розуміє всі продукти, на якому етапі вони перебувають, їхню специфіку та можливі проблеми, а кол-центр має людські ресурси, щоб відповідати на повідомлення.

Я просто відправляю скрін або лінк на пост людини. Особисто можу не відписати, але відправлю цей меседж команді, після чого з людиною обов'язково прокомунікують. Тому можу з упевненістю сказати: про 90% постів, які були/є в Мережі, наша команда знає і допомагає вирішувати ці проблеми.
От останній приклад був, буквально за 15 хвилин до нашої з вами зустрічі. Мені знайомий скинув лінк на пост дівчини в Facebook, яка була в аеропорту і випадково видалила свій COVID-сертифікат в Дії, коли вже сідала на літак. (Там у розгорнутому меню є така функція «Видалити сертифікат»). Звісно, вона його наново згенерувала, все окей, але ж витратила час на це.
яяяя відповів їй у повідомленні, що ми знаємо про цю проблему і вже її вирішили та відправили оновлений застосунок в Apple і Google, щоб вони його апрувнули і у всіх з'явилася нова версія. Зі свого смартфону як доказ відправив їй скріншот застосунку, де на бета-версії Дії в мене вже ця функція відсутня. Також написав їй, що вона на 100 відсотків має рацію, що така кнопка там не потрібна і ми її вже прибрали.
Я
Якби виникла якась інша проблема, де потрібно було більше часу на її вирішення, – я б відправив це в наш чат, і команда б допомогла людині. Я особисто намагаюся аналізувати ці дані. Кожного ранку дивлюся, скільки у нас було звернень вчора до контакт-центру, які питання ключові, які проблеми, скільки встигли обробити, а скільки ні.

Зараз, до речі, у нас з'явилася можливість набрати до контакт-центру ще 100 людей, щоб відповідати вже на всі запити. А у зв'язку з ковідною ситуацією та сертифікатами цих звернень стало значно більше. До того ж, Дією почали користуватися люди старше 70 років, ми це бачимо зі статистики, і, звісно, у них виникає багато питань.
«Дією почали користуватися люди старше 70 років, ми це бачимо зі статистики, і, звісно, у них виникає багато питань»
90% помилок вже виправлені
Ось вам приклад від мене. Людина вакцинувалася і декілька днів після цього не могла додати сертифікат у Дії. Потім виявилося, що її дані лікар забув внести в базу. Наскільки це поширений кейс, і чи допомагає якось ваше міністерство МОЗу з подібним?
Таких випадків, коли лікар тупо забуває, мені здається, майже немає.

Тут є інша проблема: коли за день збирається багато карток пацієнтів, а лікар не може їх додавати в режимі реального часу в електронну систему. У результаті це робиться вночі, і під час внесення інформації вони можуть зробити помилку в податковому номері або в паспортних даних.

Може ще бути, що лікарі внесуть всю необхідну інформацію, але забудуть підписати її електронним підписом і оновити дані про щеплення.

Звичайно, що ми все це розуміємо і максимально намагаємося допомогти. Наприклад, зараз майже всі медично-інформаційні системи мають можливість підписати всі ці картки пацієнтів за один раз одним електронним підписом.
Раніше лікар мав вносити все це вручну, зокрема і лот-номер, який слугує чимось схожим на vin-код в машині, тобто там назва вакцини, її партія, серія і так далі. Так була побудована ця робота, але зараз такого вже немає, і лікар все це тільки вибирає з випадаючого списку.


Ми м и м и реально намагаємося аналізувати кожну проблему, яка так виникає, і вже автоматизовано її виправляти. Простий приклад на цифрах: минулого тижня в середньому за день вакциновувалися 200 тисяч людей і 4-4,5 тисячі з них прийшло до нас от з такими ж помилками, про які ми говорили щойно. А за останні 3-4 дні кількість таких повідомлень впала втричі.
Ми
За аналогічної кількості вакцинованих, правильно?
Так, зараз темп залишається такий же, 200-270 тисяч українців вакцинується щодня. Ми кожні декілька днів на базі МОЗу намагаємося видавати якісь фікси, щоб конверсія в успішні сертифікати покращувалася.

За моїми відчуттями, десь 90% помилок, які були зроблені раніше, вже виправлені, і ще багато будуть виправлені у найближчі тижні. Вони пов'язані з дублями. Це коли ви приходите до лікаря, а вас чомусь не знаходять у системі через людський фактор, і після цього створюють ще одну картку на ваше ж ім'я. У результаті вас двічі внесли в систему - і сертифікат не знає, звідки саме забирати інформацію, тому видає дубль.

Ми допомогли знайти 10 людей в НСЗУ, які допомагають виправляти саме ці дублі. Сподіваюся, що найближчими тижнями ця проблема буде вирішена повністю також.
«За моїми відчуттями, десь 90% помилок, які були зроблені раніше, вже виправлені, і ще багато будуть виправлені у найближчі тижні»
«Антивакцинаторів стає дедалі менше»
А у вашому колі спілкування багато людей, які не вакцинуються?
Щодо щеплень у міністерстві, то у нас уже майже 9 8% 9 8% 9 8% працівників зробили два щеплення. Батьки вакциновані, друзі майже всі вакциновані. В якихось моментах я доволі наполегливо їм рекомендував це зробити (сміється). Ну, така от моя позиція.

Хоча, звісно ж, я бачу багато коментарів людей під нашими постами в соцмережах, які проти вакцинації. Але мені здається, що таких людей з часом стає дедалі менше. Особливо, коли ми бачимо щодня статистику захворілих та померлих від ковіду. Мабуть, приходить розуміння важливості цієї процедури.
98%
Нещодавно також читав в одному з ваших інтерв'ю, що зараз людина може прийти на вакцинацію, після чого відразу оновити Дію - і там вже підтягнеться сертифікат. Як це так швидко працює?
Я, до речі, щотижня відвідую центри масової вакцинації - і особисто бачив, які в людини були емоції, коли вона тільки-но вийшла з кабінету, оновила застосунок, а там уже був сертифікат!

У таких центрах по всіх регіонах у нас зараз вже діють сотні пунктів допомоги, де сидять люди з команди Дії і допомагають всім охочим з питаннями щодо цих сертифікатів або просто розповідають, як саме користуватися нашими продуктами.
Тепер про технічну частину питання: лікар робить щеплення, одразу вносить інформацію в систему, ставить електронний підпис - і Дія бачить це в цю ж саму секунду. Але важливо зазначити, що це працює в тих центрах вакцинації, де ефективно налаштований менеджмент, і лікарі не настільки навантажені, щоб інформацію заносити потім, вночі.
«Особисто бачив, які в людини були емоції, коли вона тільки-но вийшла з кабінету, оновила застосунок, а там уже був сертифікат!»
Щодо сертифікатів одужання - справжніх і фейкових
Коли в застосунку вже можна буде підв'язати сертифікат одужання, інформацію про ПЛР-тест?
Специфіка роботи Дії полягає в тому, що вона просто відображає ту інформацію, яка вже є в реєстрі НСЗУ.

Якщо говорити про ПЛР-тести, то тут треба, щоб лабораторії підключились до цього реєстру, передавали туди інформацію, і вже після цього вона буде потрапляти в Дію. Зараз 6-7 великих лабораторій вже зробили це, і ми поки що тестуємо цей обмін.

Це ж саме стосується і сертифікатів про одужання. Нещодавно МОЗ змінив їх генерування. Спочатку там була одна кількість днів дії сертифіката, тепер інша — 90 днів. Через це виникли технічні питання, які треба було вирішити.

Ми також дійшли до тестування сертифікатів про одужання - і виявили багато проблем. Наприклад, доволі високий відсоток випадків, коли лікар фіксує, що людина хворіла на ковід, але записує в електронній системі так, наче у неї була пневмонія чи ГРВІ. Таким чином алгоритм реєстру просто не може побачити, чим насправді хворіла людина.

Ми розуміємо, що в цьому випадку буде багато незадоволених, тому намагаємося допомагати зі створенням нових інструкцій для лікарів, щоб потім в самій системі було реально відфільтрувати тих людей, які реально хворіли на ковід.

Таке навантаження, яке дала нам пандемія, вкотре показало, наскільки важливо дотримуватися чітких правил під час внесення інформації в базовий реєстр. Це основа цифрової держави.

Ред. На момент публікації інтерв'ю нові послуги вже стали доступні у Дії.
А як щодо фейкових сертифікатів? Їх можна зробити тільки за умови внесення недостовірної інформації лікарем у базу чи є ще якісь шляхи?
Єдиний спосіб тут – занесення інформації до ЄСОЗ (єдина система охорони здоровʼя) лікарем про те, що він начебто вакцинував конкретну людину, тому що Дія не взаємодіє більше з жодним реєстром. Зараз таких випадків виявили вже доволі багато. Але з огляду на те, що кількість кримінальних справ стає меншою, таких ситуації, відповідно, також стало менше. Але це моя суб'єктивна думка, тут скоріше питання до національної поліції.
А є вже кейси, коли людей за це притягували до кримінальної відповідальності?
Я бачив багато інформації в ЗМІ про штрафи, про те, що виявляли, і тих, хто робив ці фейкові сертифікати, і тих, хто їх купував… Але точно не знаю, наскільки ці справи дійшли до суду.
Хлопець, який скопіював Дію, робить проєкт для Мінцифри
Місяць тому була новина, що 20-річний хлопець із Запорізької області створив копію Дії. Як зараз у нього справи? І що йому взагалі світить?
Важливо зазначити, що він зробив не копію Дії, а веб-ресурс, який візуально був схожий на Дію. Сам застосунок підробити неможливо. Дія має доступ до державних реєстрів, у неї є своя архітектура, способи ідентифікації і так далі.

Мабуть, через всю цю ситуацію з COVID-сертифікатами Дія привернула додаткову увагу, тому і ця справа мала певний резонанс у наших ЗМІ. Так, він створив веб-ресурс, який був схожий на неї, робив там ще фейкові документи, але це була всього лише картинка без QR-коду, який підтверджує його дійсність. Зараз він допомагає нашому міністерству в одному з проєктів, створюючи його дизайн.
Але це ж ніяк не звільняє його від відповідальності?
Звісно, ні, у нього ще буде суд, який і вирішить його найближче майбутнє.
Ви ж особисто зустрічалися і говорили з цим хлопцем. Про що і як це відбувалося?
Я ставив йому різні запитання, адже він до цього займався інтернет-трафіком, залучав клієнтів до різних бізнесів. Я намагався дізнатися його компетенцію. І ми зрозуміли, що дизайн – це та сфера, де йому найбільш цікаво розвиватися. Зараз він дизайнить нам проєкт, і скоро ми побачимо результати його роботи.
Ми всі зможемо побачити результати його роботи?
Так, якщо ця робота відповідатиме всім нашим вимогам і цей проєкт можна буде запускати з тим дизайном, який він створить (сміється).
В одному зі свіжих інтерв'ю ви говорили про ці проблеми з великою кількістю звернень через COVID-сертифікати, і сказали, що вам треба знайти 800 людей. Де знаходите людей і скільки буде отримувати працівник, який, наприклад, прийшов допомагати відцифровувати дані?
Щодо людей, то це волонтери, інтерни, студенти, або ті, хто просто прийшов до нас через соціальні мережі з бажанням допомогти.

Нещодавно я зробив пост, що нашому контакт-центру потрібна допомога з обробкою всіх звернень, які ми отримуємо від людей. За 5 днів ми отримали 620 резюме, щодня проводимо більше ніж 100 інтерв'ю з кандидатами, 53 людини проходять стажування і 23 вже рекомендовані до оформлення в наш контакт-центр.

Я просто нагадаю, що ми за день отримуємо 20-40 тисяч звернень, а відповідають на них 26 людей.

Щодо заробітної плати зараз скажу точні цифри, можливо, хтось з ваших читачів зацікавиться такою можливістю. Люди будуть отримувати від 13 до 26 тисяч гривень, це залежить від кількості годин, які вони працюють, і виконання цілей, які будуть поставлені.
«Я просто нагадаю, що ми за день отримуємо 20-40 тисяч звернень, а відповідають на них 26 людей»
«Спочатку чую більше критики, ніж позитиву»
Часто в коментарях у соцмережах, в якихось авторських колонках, де згадується ваше ім'я, фігурує фраза «єдиний нормальний міністр». Як ви до цього ставитеся?
Та у нас є багато нормальних міністрів. А так... Ну, нормально я до цього ставлюся.
Ну давайте чесно: приємно це чути?
Звичайно, що приємно. Але це ж додаткова відповідальність. Розумієте, у мене немає очікувань стосовно того, як про мене будуть говорити люди.
От зараз, наприклад, у нас реально багато проблем з ковідними сертифікатами, і я чую більше критики, ніж позитивних відгуків. Проте, коли ти розумієш весь свій план подальшого руху, скільки ще всього треба зробити, скільки проєктів треба запустити, то вже приблизно можеш прорахувати, скільки таких от ударів отримаєш.

Сьогодні кажуть, що все класно, бо все працює – завтра точно щось не буде працювати, будуть якісь збої, проблеми, а люди говоритимуть, що ось Федоров вже єдиний міністр, який не працює. Тому я до цього всього абсолютно нормально і спокійно ставлюся.
Пам'ятаю момент, як ми тільки запустили Дію і включили туди можливість додавати водійські посвідчення. Яка ж тоді кількість негативу була з цього приводу! Люди писали, мовляв, навіщо ви додали туди ці водійські посвідчення? У когось вони не відобразилися спочатку, їх ще ніде не приймали і так далі.

Я робив собі тоді скріни зі скаргами і розумів, що це все піде в мою бібліотеку історії розвитку Дії. Насправді були приклади, коли людина через певні помилки в самій системі не змогла скористатися послугою. Тоді ми намагалися зробити так, щоб відшкодувати все - і вона відчула нашу турботу.
Відшкодовували у фінансовому плані?
У різних планах.
І у фінансовому також?
У різних планах.
А у фінансовому плані?
У різних абсолютно планах (сміється).
Разом з Apple та Google
Наприкінці серпня ви були з робочою поїздкою у США, де зустрічалися з топами різних компаній, наприклад, Google, Apple та іншими. Пройдімося по головних домовленостях, які там були досягнуті?
А як взагалі такі компанії Apple та Google дивляться на український ринок?
По-перше, це розробка спільного з Apple бачення перепису населення в Україні. У них був вже подібний досвід у США і Україна стане другою країною, де компанія реалізує такий проєкт.

По-друге, це запити від компаній щодо вступу в Дія Сity та Фонд фондів.

По-третє, це те, що ми домовилися з компанією Stellar щодо розробки електронної гривні.

Ще хотів би додати сюди домовленості з Google щодо окремого менеджеру, який буде допомагати нам якнайшвидше отримувати апруви оновлень Дії в PlayMarket. Для нас це було важливим пунктом, адже хочемо, щоб всі українці - і користувачі Apple і Android - одночасно могли оновлювати застосунок та користуватися новими функціями.
Загалом, мені здається, що ця поїздка посприяла розвитку цифрового бренду України.
Звісно, що всі великі компанії кажуть, що їм дуже важливий та цікавий український ринок, але я дивлюсь на конкретний результат. Наприкінці листопада у нас відбулася зустріч з топменеджментом Apple, який вперше приїхав до України.

Ми зараз щотижня спілкуємося з цими компаніями, з різними інвест-фондами. Комунікація тримається на рівні, адже у нас є ті продукти, які насправді цікаві за кордоном.
Якщо не помиляюся, Apple в червні відкрив свій перший офіційний офіс в Україні. Але ви сказали, що для відкриття Apple Store треба буде декілька років. Чому так?
Це вони так сказали, а ми хочемо раніше (сміється).
А вони якось коментували це? Чому так довго?
Такий у них план розвитку компанії. Мабуть, має минути час, щоб вони тут адаптувалися, зрозуміли ринок, більше його дослідили. Це їхнє внутрішнє питання. Подивимось, але я точно можу сказати, що буду робити все, щоб Apple Store в Україні відкрився якомога швидше.

Під час зустрічі в Києві з компанією Apple та президентом Зеленським, також про це говорили. Мені здається, що з точки зору багатьох факторів у нас вже давно повинен бути Apple Store.
Що таке Фонд Фондів та Дія City і чому це вау
Про Фонд фондів згадували вище. Скажу, як я розумію його концепцію, а ви мене виправите, якщо я десь буду помилятися.

Умовно є якийсь інвестор з Уругваю, який бачить якийсь проєкт в Україні, в який він би хотів вкласти гроші, приїжджає, каже: «Прикольні ви чуваки і ідея у вас крута, хочу інвестувати сюди». Вкладає умовно мільйон доларів і після цього держава додає сюди таку ж суму, щоб показати цьому інвестору свою зацікавленість в ідеї і розвитку бізнесу. Так?
Так, це одна з ідей, як має працювати Фонд Фондів. Я б цю історію більше розглядав з боку стартапу. Коли є проєкт і профільний фонд, який міг би в нього інвестувати. Але потреба стартапу, наприклад, 500 тисяч доларів, а у фонду є лише 300 тисяч для інвестицій. У цей момент підключається держава, яка допомагає дійти до домовленостей, і додає решту коштів.

Взагалі концепція нашого фонду ще створюється, але головне те, що ми вже додали таку можливість в держбюджет наступного року.
В одному зі своїх спічів не так давно ви говорили про діджиталізацію країни, зокрема, і про те, що будете максимально намагатися урегулювати відносини між правоохоронними органами та IT-компаніями. Як ви це хочете зробити?
Так, це спеціальна програма. Ми хочемо, щоб на подібний фонд наступного року було виділено близько 20 мільйонів доларів, проте зараз це питання ще вирішується.
Це все буде в межах нашого проєкту Дія City, який ми дуже сподіваємося запустити з 2022 року. Для цього треба ще у другому читанні ухвалити податковий законопроєкт.

Проєкт міститиме одну з найкращих податкових систем для технологічних компаній. І от в межах Дія City у нас вже є готова концепція ще одного законопроєкту, який заборонить правоохоронним органам без попередження навідуватися в офіси IT-компаній, забирати обладнання і робити там що завгодно. Точно вже не буде таких історій, коли хтось там дав гроші, щоб до їхніх конкурентів просто забігли, забрали обладнання і зупинили роботу компанії.
Про це також хотів перепитати, адже ці кошти треба якось завчасно прописати і закласти.
Якщо коротко: що таке Дія City і чому це вау?
По суті, це податковий проєкт для технологічних компаній. Якщо ви створюєте таку компанію, або вона у вас вже є, то просто подаєте на сайті заявку для вступу до Дія City. Це все робиться в декілька кліків без зайвого спілкування з нудними чиновниками. Після цього ви стаєте частиною спеціального правового і податкового режиму і сплачуєте в 5 разів менше податків, якщо порівнювати з тим, які суми платяться сьогодні в білу.

Це майже така сама система сплати податків, як і для ФОПів, але для компаній. Так ми хочемо простимулювати технологічний бізнес, щоб з часом до нас заходили компанії з усього світу.
P.S. Найбільше досягнення та розчарування
Хм… Найбільше досягнення, мабуть, це те, що нам вдалося створити систему цифровізації країни, яка буде працювати ще дуже довго. Як результат – це Дія, Дія City, Дія цифрова освіта, Дія Бізнес і так далі.

Щодо розчарування… Важко сказати. Я думав, що в багатьох питаннях буде все набагато гірше і складніше. Я доволі прискіпливо і критично ставлюся до всіх своїх починань. Чесно кажучи, великих розчарувань у мене не було за цей час.
Текст: Влад Омельянченко
Дизайн: Степан Телюк