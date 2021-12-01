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Как Минцифры готовится к выборам ВР и президента онлайн: что уже сделали

Эксклюзив
Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 декабря, 06:02
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Когда Украина будет выбирать онлайн – рассказал в эксклюзивном интервью глава Минцифры
Михаил Федоров рассказал об электронном сервисе госуслуг "Дія". Коллаж: "Сегодня"
Михаил Федоров рассказал об электронном сервисе госуслуг "Дія". Коллаж: "Сегодня"

Министерство цифровой трансформации рассматривает идею организации выборов в Украине онлайн.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью "Сегодня" министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Полное интервью выйдет сегодня, 1 декабря.

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Цифровое государство

"Сегодняшняя главная задача Министерства цифровой трансформации – отцифровать 100% государственных услуг, чтобы люди привыкли пользоваться онлайн-сервисами и доверять им. Мы строим цифровое государство с удобными и безопасными сервисами. Благодаря "Дії" украинцы уже постепенно начинают привыкать к цифровым инструментам общения с государством, трансформируются привычки. Выборы онлайн – это стратегическая цель, к которой мы постепенно идем", – отметил Михаил Федоров.

Министр отметил, что для перехода на данный уровень нужно подготовить техническую часть, добиться доверия у населения и научить украинцев азам цифровой грамотности, а также настроить на всей территории Украины высокоскоростной интернет.

"Мы комплексно подходим к этому вопросу. Сейчас активно работаем над обеспечением 95% населения, социальных объектов и главных автодорог доступом к скоростному интернету. А еще над развитием цифровой грамотности благодаря проекту "Дія. Цифровое образование", – говорит Михаил Федоров. – Мы уже запустили в "Дії" первые элементы электронной демократии – это местные петиции. Сейчас работаем над запуском новой услуги – опрос. Но это все постепенно, с развитием цифрового государства".

Идеи Минцифры

Полное эксклюзивное интервью для сайта "Сегодня" можно будет прочитать в среду, 1 декабря.

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